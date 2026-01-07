שיתוף פעולה יוצא דופן נרשם בין יהורם גאון שחבר אל הראפר קובי שמעוני, סאבלימינל, לביצוע חדש ומעודכן של השיר "עוד לא אהבתי די", שנכתב במקור על ידי נעמי שמר.

הביצוע החדש כולל את הבית המקורי של שמר, בו מובעת תחושת דרך, חיפוש וגעגוע, לצד קטע מקורי שנכתב על ידי שמעוני, בו נשזר מבט אישי על מסע החיים, שייכות וזהות ישראלית עכשווית.

"‏אין עוד אחת כמוך ואת נכנסת אליי ללב, חיבקת אותי חזק חזק ריפאת את הכאב", שר סאבלימינל בביתו החדש על מדינת ישראל, ומוסיף קריאה נחרצת בסיום: "הנני, בחרתי לאהוב".

סאבלימינל מסר לאחר הקלטת הביצוע: "כבר יצא לי ליצור ולעבוד עם אגדות מוזיקליות בחיי, אבל יהורם גאון הוא אחד ויחיד והוא השראה ענקית עבורי ברמה המוזיקלית, האנושית והמקצועית. אני מעריץ אותו ומתרגש מאוד משיתוף הפעולה המיוחד הזה".

יהורם גאון הוסיף: "בשירים של נעמי שמר יש עדנה. המילים מביעות ומספרות משהו שמתאים גם לעכשיו - למרות שהוא נכתב לפני הרבה שנים. הכרתי את נעמי שמר מצוין, היא הייתה כל כך מדקדקת ומאוד מקפידה על השירים שלה. אני משוכנע שגם היא הייתה אוהבת את הביצוע החדש עם העיבוד הזה החדש הכמעט קונצרטנטי בסגנונו של סאבלימינל".