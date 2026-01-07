מחבלי חמאס חידשו הבוקר (רביעי) את החיפושים אחר לוחם יס"מ נגב, רס"ל רן גואילי, שנחשב החלל החטוף האחרון במלחמה.

החיפושים מתקיימים באזור שכונת זייתון שבצפון רצועת עזה, בסמוך לקו הצהוב ובקרבת הגבול, תחת עיניהם של חיילי צה"ל הפרוסים באזור.

לפי גורמים בישראל, חידוש החיפושים נעשה על רקע מגעים מתמשכים לקידום שלב ב' בהסכם עם חמאס, במסגרתו צפויה פתיחה מחודשת של מעבר רפיח לשני הכיוונים - בכפוף להשבתו של גואילי.

משפחתו של רן גואילי בירכה על חידוש המאמצים. בהודעה שמסרה נכתב: "מחזקים את החלטת הדרג המדיני שלא לאפשר את פתיחת מעבר רפיח כל עוד חמאס אינו עומד בהתחייבויותיו ואינו פועל להשבת רן הביתה. אנו מאמינים כי להסכם יש שני צדדים ושניהם חייבים לכבד את התחייבויותיהם, הלחץ על חמאס הוא כלי הכרחי להבאת פריצת דרך".

הוריו של רן, איציק וטליק גואילי, הוסיפו: "אחרי חודש קשה של חוסר ודאות ותחושת קיפאון, אנחנו חשים הקלה גדולה על כך שצוותי החיפוש הוחזרו לשטח. כל דקה שעוברת היא נצח עבורנו, והידיעה שסורקים שוב כל פיסה באדמת עזה כדי למצוא את רני נותנת לנו תקווה מחודשת".

עוד אמרו, "אנחנו מחזקים את ידי הממשלה על ההחלטה הנחושה בנושא מעבר רפיח. הגיע הזמן שחמאס יבין שלא יהיו 'מתנות חינם'. מעבר רפיח לא צריך להיפתח עד שרני שלנו יחזור הביתה. אנחנו דורשים מן המתווכות להפעיל את כל כובד משקלם כדי להשלים את העסקה ולשים סוף לסבל הזה. רני, אנחנו מחכים לך, לא עוצרים לרגע עד שתחזור".