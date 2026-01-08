בהלוויתו של הרב אורי לופוליאנסקי, ראש עיריית ירושלים לשעבר ומייסד "יד שרה" שוחחנו בערוץ 7 עם כמה מחבריו על דמותו המיוחדת ששילבה בין חסד, חברות ואהבת האדם.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, שיבח את תרומתו הציבורית: "הוא באמת היה איש של חסד. מעולם הוא לא ביקש משהו עבורו או עבור משפחתו. הוא השאיר מאחוריו מפעל חיים אמיתי. היום לדעתי כל איש וכל אישה במדינת ישראל מוקיר ומכיר את מה שיד שרה עושים. הוא תמיד היה מחייך וכך נזכור אותו".

גם השר ניר ברקת, שכיהן אחריו כראש עיר, הוסיף: "לאורי לופוליאנסקי יש זכויות אדירות בירושלים ובכלל בכל המדינה. לאורי לא היה לו שונאים. הוא ידע לקרב לבבות. נזכור אותו תמיד כאיש יקר, טוב ועתיר זכויות. אי אפשר היה לעמוד בחיוך שלו שלימד על הפנימיות שלו".

מנכ"ל הקרן למורשת הכותל, מרדכי (סולי) אליאב, תיאר את אופיו: "כל מי שהכיר את אורי, ידע שמספיק להסתכל עליו כדי לראות את הרוך בעיניים, את אהבת ישראל שלו, לראות את האמת הפנימית שיש ליהודי הזה. אני חושב שכל אלה הם מצרך נדיר שלנו לתקופה הזאת".

יעקב מאוטנר, שכן וחבר קרוב, סיפר על קשר אישי: "אורי היה איש חסד שחיבר את כל העולם ביחד בכל תפקידיו. היה כיף להסתכל על הפנים המחייכות שלו. אם הייתי בא פעם כועס ורציתי להגיד לו משהו - מיד הוא גרם לי לחייך. אי אפשר היה לעמוד בפני החיוך שלו".