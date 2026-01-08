יהורם גאון בהיכל מנורה יחצ

הזמר והשחקן יהורם גאון חגג הערב (חמישי) את יום הולדתו ה-86 בהופעה חגיגית וראשונה מסוגה על בימת היכל מנורה בתל אביב.

במהלך הערב ביצע גאון את שיריו האהובים, שהפכו לחלק בלתי נפרד מפס הקול של התרבות הישראלית.

לצידו עלו לבמה אורחים מיוחדים, בהם שירי מימון, סאבלימינל ותמיר גרינברג, שביצעו עמו דואטים אל מול קהל נלהב.

ברגע מפתיע הוקרנה על המסכים ברכה מצולמת מנשיא המדינה, יצחק הרצוג, שברך את גאון ליום הולדתו.

בברכתו אמר הנשיא בין השאר: "המספר הזה, שמונים ושש, מעורר מחשבה. איך למען השם המספר הזה קשור אליך, יהורם? מה הקשר בין המספר הזה והאנרגיות הבלתי נדלות שלך, היצירתיות, והמופעים שלך? זו לא חגיגה אישית - זהו אירוע של עם ישראל כולו. לא רבים יכולים להיקרא סמל ישראלי, ואתה - בהחלט כזה. יום הולדת שמח, יהורם אהוב, חיבוק גדול מאיתנו".