אחרי כמה ימים יבשים בסוף השבוע חוזר החורף ובגדול: היום (שישי) צפוי להיות סוער וקר. גשם ירד מהצפון ועד לנגב ויהיה מלווה בסופות רעמים ובברד. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת - בעד 10 מעלות בהשוואה לאתמול.

במקביל פורסמה אזהרה מפני משבי רוח חזקים שיגיעו לשיאם אחר הצהריים. הרוחות צפויות להגיע למהירות של בין 80 ל-110 קמ"ש וקיים חשש לנזקי רוח - ובהם נפילת עצים וחפצים מעופפים.

במהלך שעות הערב והלילה הגשם ייחלש בהדרגה.

מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ותורגש עלייה במידות החום. ביום ראשון צפויה עוד התחממות וגשם ייתכן בצפון הארץ.

ביום שני ייעשה מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות. במהלך היום יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ וייתכנו סופות רעמים בודדות. בשעות הערב תיפתח מערכת חורפית נוספת שתימשך לפחות עד יום רביעי.