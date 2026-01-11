הסרטון שחרך את הרשת ללא קרדיט

בסוף השבוע האחרון, שעות לפני כניסת השבת, פרסם משרד הפרסום "טלמון ובן שמעון" סרטון קצר שהפך ויראלי ברשתות החברתיות. בתוך יממה אחת בלבד חצה הסרטון את רף 1.8 מיליון הצפיות.

הסרטון מתאר סצנה הומוריסטית במשרד המשלב עובדים דתיים וחילונים.

יאיר, קופירייטר חילוני, נראה כשהוא עומד לשתות מים - אך עוצר לפתע, מברך "שהכל נהיה בדברו", ומפתיע את הקולגות הדתיים שלו, שנותרים נבוכים לנוכח המחווה הבלתי צפויה.

ברשתות החברתיות זכה הסרטון לתגובות רבות מצד גולשים מכלל הקשת החברתית.

אושיית הרשת נטלי דדון הגיבה לסרטון באימוג'י צוחק, ואילו גולשים אחרים כתבו: "איזה סרטון מושלם", ו"עשיתם לי את היום".