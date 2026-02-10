בלוס אנג'לס נפתח משפט תקדימי, במסגרתו טוענת צעירה, שהתפרסמה רק בשמה הפרטי קיילי, כי הרשתות החברתיות גרמו לה בצורה מכוונת להתמכרות, מה שהוביל לפגיעה בבריאות הנפשית שלה.

עורך דינה של התובעת, מארק לנייר, אמר בתחילת הדיונים בפני חבר המושבעים כי "הלקוחה שלי סבלה מבעיות בריאות הנפש, כתוצאה מהתמכרותה למדיה החברתית. חברות אלו בנו מכונות שנועדו לגרום להתמכרות מוחם של ילדים, והן עשו זאת בכוונה".

לדבריו, "מטא ויוטיוב לא הזהירו מפני הסכנות הנשקפות למשתמשים צעירים מעיצוב הפלטפורמות שלהם".

הוא הוסיף עוד כי "המקרה הזה עוסק בשניים מהתאגידים העשירים ביותר בהיסטוריה שיצרו התמכרות במוחות של ילדים. אני הולך להראות לכם את מכונת ההתמכרות שהם בנו, את המסמכים הפנימיים שאנשים בדרך כלל לא זוכים לראות, ואת האימיילים ממנכ"ל מטא מארק צוקרברג וממנהלי יוטיוב".

התובעת עצמה טענה כי השימוש שלה ברשתות חברתיות מגיל צעיר הוביל אותה להתמכר לטכנולוגיה וגרם להחרפת דיכאון ומחשבות אובדניות.

מנגד, טענו עורכי הדין של מטא ויוטיוב כי התמכרותה של קיילי לרשתות החברתיות נובעת מבעיות אחרות בחייה, ולא מרשלנות של ענקיות המדיה החברתית.

צוקרברג עצמו אמור להעיד במהלך המשפט, שיימשך שישה עד שמונה שבועות. שתי רשתות מדיה חברתית ששמן הוזכר בכתב התביעה, טיקטוק וסנאפצ'ט, הגיעו להסדר פשרה עם התובעת עוד לפני פתיחת המשפט וישלמו לה סכום שלא פורסם.