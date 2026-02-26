הורים החוששים כי ילדיהם מבקשים לפגוע בעצמם, יוכלו בקרוב לקבל התראה מאינסטגרם.

חברת "מטא" הודיעה כי הורים שישתמשו בכלי הפיקוח על ילדים שמציעה הפלטפורמה, יוכלו לקבל בקרוב התראה במידה וילדיהם יחפשו מונחים בקשורים לפגיעה עצמית, התאבדות או כל חשש אחר כי הילד מתכוון לפגוע בעצמו.

האופציה תופעל ראשית בבריטניה, ארה"ב, אוסטרליה וקנדה, ולאחר מכן תתרחב לשאר מדינות העולם.

זו תהיה הפעם הראשונה בה "מטא" תתריע בפני הורים על סכנה לילדיהם בעקבות החיפוש באינסטגרם.

בעבר חסמה "מטא" אפשרויות חיפוש בנושא פגיעה עצמית, והפנתה את המשתמשים לבקשת עזרה חיצונית. למרות היוזמה של "מטא", מספר ארגוני זכויות אדם והגנה על בני נוער וילדים, העבירו ביקורת על ההחלטה וטענו כי היא תגרום יותר נזק מאשר תועלת.

ארגון הצדקה למניעת התאבדויות, קרן מולי רוז, הפועל לסייע לבני נוער במצוקה, מתח ביקורת על ההחלטה.

הארגון הוקם בשנת 2017 על ידי בני משפחתה של מולי ראסל, שהתאבדה בגיל 14 לאחר שנחשפה לתכנים המעודדים פגיעה עצמית ברשתות החברתיות.

"ההכרזה המגושמת הזו כרוכה בסיכון ואנו מודאגים שחשיפות בכפייה עלולות לגרום יותר נזק מתועלת. כל הורה היה רוצה לדעת אם ילדו נאבק ובמצוקה, אך ההודעות האלו ישאירו את ההורים בפאניקה ולא מוכנים לשיחות הרגישות והקשות שיבואו לאחר מכן", אמר מנכ"ל הארגון, אנדי בורוז.