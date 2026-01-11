מבצע אכיפה נרחב בשפלה דוברות המשטרה

במסגרת פעילות ממוקדת למאבק בעבירות תנועה מסכנות חיים, ביצעה משטרת התנועה הארצית (ימת"א שפלה) בסוף השבוע האחרון מבצע אכיפה רחב היקף בגזרת השפלה, בשיתוף טייסי היחידה האווירית של המשטרה.

הכוחות תיעדו מהאוויר שורת עבירות חמורות, ובהן נהגים שנהגו במהירויות מופרזות, רוכב אופנוע שהרים גלגל תוך כדי נסיעה וסיכן את משתמשי הדרך, ונהגים שביצעו עבירות תנועה נוספות בניגוד לחוק.

במהלך המבצע נרשמו 175 דו"חות תנועה. בין העבירות שנאכפו: 13 אי-ציות לרמזור אדום, 27 עבירות מהירות, 22 שימוש בטלפון נייד, 16 נסיעה בנת"צ, 50 עבירות בשטח הפרדה, 4 בגין לוחיות רישוי לא תקינות, 10 נסיעה בשוליים, 5 קיפוח זכות קדימה, 3 חלונות כהים, 6 איסור שימוש ברכב ועוד.

אחד השוטרים שפעלו בשטח אמר לנהג שנתפס: "על המצפון שלי שאציל אותך ואציל אחרים".

במשטרה מציינים כי המבצע נערך כחלק מהתוכנית הלאומית "מחויבים לחיים", של אגף התנועה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד), שבמסגרתה נוספו ניידות והוגברו האכיפה והנוכחות בכבישים.

המשטרה מדגישה כי בכוונתה להמשיך בפעולות אכיפה ממוקדות בנחישות ובשיתוף פעולה בין-יחידתי, במטרה לבלום את הקטל בדרכים ולשמור על חיי אדם.