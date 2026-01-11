מעצרו של מנחם כהן ללא קרדיט

ביום שישי האחרון נעצר באופן חריג בחיפה מנחם כהן, חסיד חב"ד ואח שכול, במהלך פעילות הנצחה אישית לזכר אחיו, החייל סמל שניאור זלמן כהן הי"ד, שנפל במלחמת חרבות ברזל.

כהן הקים יחד עם חברים נוספים דוכן להנחת תפילין ברחוב, והציב שלט עם תמונתו של אחיו, כחלק ממיזם להנצחתו. בשלב מסוים הגיעה למקום ניידת פיקוח עירונית, ולאחר מכן תגבורת של מספר ניידות נוספות של פיקוח ומשטרה.

כהן נעצר, דוכן התפילין והשלט הוחרמו, ולדבריו אף הותקף פיזית במהלך המעצר. רק לאחר לחץ ציבורי - שוחרר. המעצר עורר תגובות זעם ברשתות לנוכח העובדה שמדובר באח שכול שפעל להנצחת נופל צה"ל.

שליח חב"ד לחיפה, הרב יהודה גינזבורג, מסר: "במשך יותר מ-50 שנה יוצאים חב"דניקים לרחבי העיר חיפה, להניח תפילין ולזכות יהודים במצוות תפילין. תמיד זה היה באווירה טובה. לצערנו, יש כאלה שמנסים להתסיס את הרוחות".

עוד הוסיף: "אנחנו מצטערים על מה שקורה פה. אנחנו מצפים מעיריית חיפה להתנצל ולעבוד בתיאום עם הפעילות החשובה הזו, ואנחנו בטוחים שזה טעות חד-פעמית של העירייה ולא משהו קבוע".

מהמשטרה נמסר: "בניגוד לנטען בפרסומים העלולים להטעות את הציבור, הרי שמדובר על עיכובו של אדם לאחר שהתעמת עם פקחי העירייה במקום. על מנת להעמיד דברים על דיוקם, למשטרה אין כל עניין לפגוע בדוכני הנחת תפילין וכן אין קשר לעמדת התפילין אותה הקים, אלא בשל עבירת רעש והתלהמות מול הפקחים שזימנו את השיטור העירוני למקום. הבחור שוחרר כעבור מספר דקות לאחר הבירור המשטרתי וסוגייה זו תיבדק מול העירייה".