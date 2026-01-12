על רקע המתיחות מול איראן וההערכות כי ארצות הברית עשויה לתקוף את הרפובליקה האסלאמית בתגובה לדיכוי האלים של ההפגנות במדינה, הבית הלבן פרסם הערב (ראשון) פוסט מסתורי ברשת החברתית X.

"יש לנו שלושה דברים לומר... אלוהים יברך את חיילינו. אלוהים יברך את אמריקה. ואנחנו רק מתחילים", נכתב בפוסט, לצד תמונה של הנשיא דונלד טראמפ כשמאחוריו חיילים אמריקנים.

מוקדם יותר דווח באתר "אקסיוס", שציטט שני גורמים אמריקנים, כי טראמפ בוחן שורה של צעדים אפשריים לתמיכה במחאות המתמשכות באיראן ולהגברת הלחץ על המשטר האיראני.

לפי הדיווח, הדיונים בתוך ממשל טראמפ מתקיימים במקביל להתפשטות ההפגנות ברחבי איראן ולדיווחים על עלייה במספר ההרוגים. טראמפ הזהיר בפומבי בימים האחרונים כי ארצות הברית עשויה להשתמש בכוח צבאי אם המשטר יבצע טבח המוני במפגינים.

הדיווח ב"אקסיוס" מצטרף לדיווח אתמול בלילה ב"ניו יורק טיימס", שבו נאמר כי טראמפ קיבל בימים האחרונים תדרוכים על אפשרויות חדשות למתקפה צבאית נגד איראן.

גורמים אמריקניים שצוטטו בדיווח ודיברו בעילום שם אמרו כי הנשיא עדיין לא קיבל החלטה סופית, אך שוקל ברצינות לאשר תקיפה בתגובה לדיכוי ההפגנות שפרצו באיראן בעקבות מצוקה כלכלית נרחבת. לפי הדיווח, הוצגו בפניו מגוון אפשרויות, ובהן תקיפות אפשריות נגד אתרים לא־צבאיים בטהרן.

בתוך כך, ה"טלגרף" הבריטי דיווח כי טראמפ הוזהר שהצבא האמריקני זקוק לזמן נוסף על מנת להתכונן לתקיפה אפשרית באיראן.

על פי הדיווח, לטראמפ הוצגו מספר אופציות, ביניהן תקיפה של מטרות צבאיות ושירותי הביטחון האיראנים האחראיים לדיכוי המפגינים.

מפקדים אמריקנים במזרח התיכון הזהירו כי יש צורך לתאם עמדות ולבצע הכנות במערך ההגנה של הצבא לפני ביצוע תקיפה שיכולה להוביל לתגובה איראנית.