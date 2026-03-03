צה"ל השמיד הערב (שני) את מרכז התקשורת והתעמולה של משטר הטרור האיראני בטהרן.

על פי הודעת דובר צה"ל, חיל האוויר פעל בהכוונה מדויקת של אגף המודיעין והחל בתקיפה נוספת נגד מטרות של המשטר בלב הבירה האיראנית.

במסגרת התקיפה הטילו מטוסי חיל האוויר עשרות חימושים והשמידו את מרכז התקשורת של המשטר.

בצה"ל טענו כי המרכז שימש בעת האחרונה את כוחות המשטר לקידום פעולות צבאיות בחסות אמצעים ונכסים אזרחיים, מעבר לפעילות התעמולה הרגילה שהתבצעה ממנו.

עוד נמסר כי פעילות המרכז התבצעה בשליחות ובהכוונה ישירה של משמרות המהפכה, וכי רשות השידור האיראנית קראה לאורך השנים להשמדת מדינת ישראל ואף לשימוש בנשק גרעיני.

בצה"ל הדגישו כי ימשיכו לפגוע בתשתיות המשטר ברחבי טהרן.

השמדת ספינות המלחמה CENTCOM

מוקדם יותר צבא ארה"ב הודיע באופן רשמי כי השמיד את כל 11 ספינות המלחמה של איראן שפעלו במפרץ עומאן.

בהודעה פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), הובהר כי היכולת האיראנית לאיים על נתיבי השיט הבינלאומיים חוסלה.

בתוך יומיים בלבד, כוחות הצי והאוויר של ארה"ב מחקו את הנוכחות הצבאית האיראנית במפרץ עומאן. 11 ספינות מלחמה הוטבעו והושמדו כליל.

ארה"ב הבהירה כי המשטר האיראני הטריד ותקף ספנות בינלאומית באזור במשך עשרות שנים, וכי "הימים ההם תמו".

בארה"ב הדגישו כי חופש השיט הימי הוא אינטרס כלכלי עליון של ארה"ב והעולם ב-80 השנים האחרונות, וכוחותיה ימשיכו להגן עליו בנחישות.