כוחות צה"ל ושב"כ עצרו הבוקר (שני) את המחבל שביצע את הירי לעבר לוחם צה"ל אתמול בעיר שכם. הלוחם נפצע בינוני במהלך פעילות מבצעית באזור חטיבת שומרון.

המעצר בוצע לאחר מרדף מהיר, שנמשך פחות מיממה, והשתתפו בו לוחמי גדוד 50 של חטיבת הנח"ל. לפי הודעת צה"ל ושב"כ, החשוד המרכזי הוא זיד חראז, פעיל בארגון חמאס.

לצד מעצרו של חראז, נעצרו גם מספר חשודים נוספים שסייעו לו במהלך הימלטותו. כלל העצורים הועברו להמשך חקירה בידי שב"כ.

בהודעה משותפת לדובר צה"ל ולדוברות שב"כ נמסר כי "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות למען סיכול הטרור והגנה על ביטחון תושבי יהודה ושומרון".