כך נעצרו שני המחבלים דובר צה"ל

תיעוד ממצלמות הקסדה של לוחמי יחידת דובדבן בחטיבת שומרון מתעד את פעילות הכוחות במרחב העיר שכם, שבמהלכה נעצרו שני מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד מדינת ישראל.

הפעילות בוצעה על ידי לוחמי יחידת דובדבן בפיקוד חטיבת שומרון ובהכוונת שב"כ.

במסגרת המבצע נעצרו בשני כפרים שונים מחבל שהזדהה בעבר עם 'גוב האריות' ומחבל נוסף שעסק בייצור מטענים וקידם מתווי טרור במטרה לפגוע בכוחות צה"ל ובמדינת ישראל.

במהלך מעצר המחבל שהזדהה בעבר עם 'גוב האריות', איתרו הכוחות אמצעי לחימה, בהם אקדח ותחמושת שעל פי צה"ל נועדו לפגיעה בכוחות. בתיעוד נראים הלוחמים פועלים בשטח עד להשלמת המעצר.

בצה"ל ציינו כי כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב ומול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחות הביטחון.