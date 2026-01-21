צה"ל מפרסם היום (רביעי) את מסקנות התחקיר בנוגע לתקרית הירי הדו-צדדי שבה לוחמי יחידת דובדבן ירו בטעות לעבר כוח אחר של היחידה במהלך פעילות למעצר מבוקשים בקסבה של שכם בשבוע שעבר. בתקרית לא היו נפגעים.

הלוחמים פעלו במבצע תחת חטיבת שומרון, ולאחר שזיהו בשוגג לוחמים אחרים של היחידה כאויב חמוש על גג מבנה - פתחו לעברם באש. במהלך המבצע נעצרו שני מבוקשים החשודים בפעולות טרור.

בתחקיר שהתבצע מיד לאחר האירוע ונבחן בכלל הדרגים הפיקודיים עד מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, עלה כי מקור התקלה הוא טעות בניווט שהובילה את הכוח להימצא בגזרה של פלגה שכנה שפעלה גם היא במבצע. הירי בוצע לעבר מרחב המבנה בלבד, ולא הופעלו אמצעי תקיפה נוספים.

בעקבות התחקיר, נקבעו שורת צעדים פיקודיים: מפקד צוות וסמל צוות שביצעו ירי שחרג מההנחיות יודחו מתפקידם.

סגן מפקד היחידה, מפקד פלגה, סגן מפקד פלגה, מפקד צוות נוסף ולוחם - יקבלו הערות פיקודיות ממפקדיהם הישירים.

האלוף בלוט ציין כי "יחידת דובדבן, היא יחידת סיכול מצוינת, שפועלת שנים רבות לסיכול טרור ביהודה ושומרון וביצעה מאות פעולות סיכול מוצלחות במהלך המלחמה, תמצה את הלמידה מהאירוע ותשפר את איכות הביצוע".

בצה"ל ציינו כי יחידת דובדבן תקיים למידה רוחבית של כלל הלקחים ותחדד את הנהלים המבצעיים. במהלך השבוע שלאחר האירוע, פעילות היחידה רודדה באופן זמני עד להשלמת הצעדים הנדרשים.