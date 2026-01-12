כתב חדשות 14 לענייני צבא וביטחון, הלל ביטון רוזן, הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב על פסק הדין שדחה את תביעת לשון הרע שהגיש נגד עמותת 'הייטק למען הדמוקרטיה' ונגד היועץ האסטרטגי רועי נוימן.

הערעור מתייחס גם לפסיקת הוצאות חריגה נגדו בסך 80 אלף שקלים - סכום הגבוה ממחצית סכום התביעה המקורית.

הערעור עוסק בפרסום סרטון ברשת X, יום לאחר פיגוע הירי בגבול ישראל-מצרים ביוני 2023. הסרטון כלל קטעים ערוכים מתוך פאנל שבו השתתף ביטון רוזן בערוץ 14, ודבריו, לטענתו, הוצאו מהקשרם ונערכו באופן מגמתי שפגע בשמו הטוב.

במרכז הסרטון הופיעו דבריו - "גם את זה צריך לשים על השולחן: לוחם ולוחמת, לבד, 12 שעות בלילה", ובהמשך הוסיף: "מראש יש פה טעם לפגם".

לטענתו, הושמטו ההבהרות שהוסיף מיד לאחר מכן בנוגע לאחריות הפיקודית על ההצבה, לרבות השוואה להצבת שני גברים או שתי נשים באותם תנאים.

בנוסף, נטען כי שובצו בסרטון אמירות שלא נאמרו על ידו, אלא על ידי מנחה התכנית, מבלי לסמן בבירור את הדוברים, כך שנוצר הרושם כי ביטון רוזן עצמו השמיע את הדברים. הסרטון לווה בכיתובים ותיאורים קשים, ובהם "ככה בדיוק נראית מכונת רעל" ו"צריך להתקלח אחרי הסרטון הזה".

בפסק הדין של בית משפט השלום קבע השופט טל חבקין כי מדובר בביטויים שעלולים להיחשב לשון הרע, אך דחה את התביעה לאחר שקבע כי הפרסום חוסה תחת הגנת הבעת דעה בתום לב, לאור היותו של ביטון רוזן דמות ציבורית בעין הסערה הפוליטית והתקשורתית.

בערעור שהוגש באמצעות עו"ד שלומי וינברג, טוען ביטון רוזן כי מדובר בפרסום מסולף שנערך תוך השמטת חלקים מהותיים מדבריו, ולכן אין מדובר בהבעת דעה בתום לב. נטען כי ההצגה החלקית יצרה מצג שווא בדבר עמדותיו האישיות, מבלי שהתקיים כל דיון ענייני בנכונות ההצגה העובדתית שבבסיס הסרטון.

כמו כן, מערער ביטון רוזן על גובה ההוצאות שנפסקו נגדו, וטוען כי מדובר בצעד בלתי מידתי המייצר אפקט מצנן כלפי עיתונאים המבקשים להגן על שמם. לדברי ב"כ המערער, אף שבית המשפט לא קבע שמדובר בתביעת השתקה, הושתו עליו הוצאות חריגות ללא הצדקה משפטית מספקת.

בערעור מתבקש בית המשפט המחוזי לבטל את פסק הדין ולחייב את המשיבים בתשלום פיצוי, לצד ביטול חיוב ההוצאות.