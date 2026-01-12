יהושוע (ג'וש) בון, לוחם מילואים מחטיבת כרמלי, אותר אמש (ראשון) בביתו ללא רוח חיים.

אף שלא היה בעת פטירתו תחת צו שירות פעיל, קרוביו וחבריו דורשים שיובא לקבורה בבית עלמין צבאי ויוכר כחלל צה"ל.

בון שירת במהלך מלחמת חרבות ברזל יותר מ-700 ימים במילואים. הוא גויס כבר ב-7 באוקטובר לגזרה הצפונית, ושירת ברצף עד לחודש שעבר.

הוא עולה חדש מארצות הברית, התגייס כחייל בודד לחטיבת גולני בשנת 2017. במהלך המלחמה שירת כצלף, עבר בין חטיבות שונות והשתתף בסבבי לחימה ממושכים.

מפקדיו העידו כי במסגרת שירותו נתקל באירועים קשים ואף פינה נפגעים במספר מקרים. לאחרונה נפגש עם קב"ן, ואתמול הלך לעולמו בביתו.

בשל העובדה שהאירוע התרחש לאחר סיום שירות המילואים שלו, נקבע כי לא יוכר כחלל צה"ל, ובהלווייתו יהיו "סממנים צבאיים" בלבד.

חבריו שלחמו לצידו בחטיבת כרמלי פתחו במאבק ציבורי, בדרישה להכיר בו כחלל צה"ל ולאפשר את קבורתו בהלוויה צבאית, "כחייל בודד לג’וש אין משפחה כלל בישראל וחוץ מאיתנו אין מי שילחם עבורו".

החברים סיפרו כי "שמו של ג’וש כצלף מיומן וכלוחם אמיץ הלך לפניו וחטיבות חיזרו אחריו ממש על מנת שיצטרף איתן ללחימה. כצלף מימון, חיסל ג’וש מחבלים רבים וכלוחם בחזית נתקל במחבלים רבים, במראות לא פשוטים ואף פינה נפגעים במספר אירועים".