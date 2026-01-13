אבידע בכר, תושב קיבוץ בארי ששכל את רעייתו ובנו בטבח השבעה באוקטובר, התארח בעמדת ערוץ 7 בכנס 'עזה - היום שאחרי' שהתקיים בכנסת.

במהלך הראיון הוא התריע: "אנחנו אולי לוקחים להם את היכולות, קצת נשק, אבל חמאס לא מורתע. שום דבר כרגע לא השתנה. שלא ימציאו כל מיני המצאות שעזה הרוסה. היא לא הרוסה".

הוא הוסיף כי ישראל לא שינתה את המציאות בשטח: "לקחו את האוכלוסייה, העבירו אותה, אבל לא צמצמו את גבולות עזה. אנחנו משחקים בתוך הגבולות שלהם".

בהמשך הסביר מה ייחשב בעיניו להכרעה: "ביום שאני אראה את מחסום ארז עובר לנחל הבשור - אז אני אגיד לך שהבנו משהו - ש-50% מהרצועה היא שלנו ולא שלהם". הוא התריע: "אם מחר 10,000 חיילים של הנוח'בות רצים לגדר - חצי נהרוג, וחצי ישחטו אותנו שוב. הטבח הבא מעבר לפינה, מה אנחנו לא מבינים?"

על מטרות הלחימה אמר: "צריך להגדיר - מי זה האויב? ומה זה ניצחון? אני מבין מה זה ניצחון: שאין אחד בעזה, אין בית אחד בעזה. ואם הייתי יכול - גם את הדגים בים הייתי מרעיל, זה ניצחון מוחלט. ברור שאם אני אהיה שם - אף אחד אחר לא יהיה שם".

כשהתבקש להתייחס לדבריו של דונלד טראמפ אמר: "אני מסתכל על מה שהוא אמר - שצריך להוציא את הפלסטינים מעזה כי היא לא ראויה למגורים. אם הייתי ממקבלי ההחלטות באותו יום - הייתי נותן הנחיה תשמידו לי גם את ג'נין, כי גם שם יש מנהרות כמו בעזה. מקבלי ההחלטות לא מבינים באמת מה יש".

בהמשך הסביר מדוע קשה לחקור את אירועי השבעה באוקטובר: "קשה מאוד לחקור בגלל הכאוס האדיר שהיה שם. אבל אם זה היה תלוי בי - הייתי מעמיס משאית שלמה של צל"שים לאנשים בבארי ובעוטף. לא מובן בכלל ששרדנו. היה לנו מזל מטורף - רק 1,200 נרצחו לנו בעוטף".

הוא הסביר את דבריו, "זה מזל כי אם זה היה נפתח במטולה, עפולה, כפר סבא - היינו חוטפים 200 אלף הרוגים".

לדבריו, מדינת ישראל לא הפנימה את גודל האירוע: "לא יצאנו מהקונספציה. הצבא והממשלה נשארו בשישי לאוקטובר. רק לי קרה משהו בשבעה באוקטובר - הבנתי שרצחו אותי לא כי אני יהודי, אלא כי אני יושב על אדמה שהם חושבים שהיא שלהם - זאת אומרת המשחק הוא משחק של טריטוריה ואדמה ולא של דת".

בהמשך דיבר על המשמעות האישית של הדברים. "אני אומר לך - אשתי והבן לא יחזרו. הבת שלי ראתה אותם על הרצפה מתים ואמרה לי 'אבא אל תעזוב אותי'". הוא הוסיף: "בחיים אל תגיד מחר. אם הבן שלך מתקשר ואומר 'אבא, בוא לים' - תקום ותלך הביתה".

בכר שיתף כיצד הוא מתמודד עם הזיכרונות מהטבח בקיבוצו ועם עצם הישרדותו האישית. "אני פשוט מסביר לעצמי את הדברים בצורה מאוד פשוטה", אמר, והוסיף: "אני אומר לך שגם מה שקורה כאן היום - זה לא מובן בחיים האלה. שאנחנו יושבים אני ואתה פה ומדברים ככה, כי אני הייתי יכול ללכת בשבעה באוקטובר. הייתי גמור, בוא בינינו. הייתי יכול להישאר עם דנה וכרמל בממ"ד. אבל בסוף אני מסביר לעצמי שזה נס שיצאתי".

הוא סיפר על שיחה שניהל במהלך בריחה בשבעה באוקטובר עם חבר שאיבד את בנו באותו היום: "הוא אומר לי, היינו שלושה בממ"ד, יצאנו שניים. אמרתי לו - אתה יודע מה זה שישים ושישה אחוז בחיים? זה המון". בהשוואה לעצמו הוסיף, "הייתי ארבעה, יצאתי שתיים מהממ"ד - אתה יודע מה זה חמישים אחוז בחיים? זה מטורף".

"החיים זה פשוט - להפיץ אנרגיה חיובית. גם בלא טוב - לראות את הטוב. זה הכול. זה החיים", סיכם.