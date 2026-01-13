אדם החשוד בהצתת בית הכנסת "קהילת בית ישראל" בעיר ג'קסון שבמדינת מיסיסיפי בארצות הברית הודה כי ביצע את המעשה בשל "קשריו היהודיים" של המקום. בחקירתו כינה את המבנה "בית הכנסת של השטן". כך דיווחה סוכנות הידיעות AP על סמך מסמכי המעצר שהוגשו לבית המשפט הפדרלי.

ממסמכי המעצר עולה כי החשוד נמסר לרשויות על ידי אביו, לאחר שהבחין בסימני כוויות על קרסוליו, ידיו ופניו. החשוד הואשם בהשמדת מבנה באמצעות אש או חומר נפץ.

השריפה פרצה בשבת לפנות בוקר וגרמה לנזק משמעותי לספרייה ולמשרדי בית הכנסת. לא דווח על נפגעים באירוע.

בסרטוני מצלמות האבטחה שפורסמו על ידי הקהילה, נראה אדם רעול פנים שופך דלק על רצפת הלובי ועל ספה. בשריפה נהרסו שני ספרי תורה שהיו בספרייה, שם התרחש הנזק המשמעותי ביותר. נבדקת אפשרות לנזק לחמישה ספרי תורה נוספים שהיו בהיכל. ספר תורה ששרד את השואה ונשמר מאחורי זכוכית לא ניזוק.

בית הכנסת שהוצת פועל בג'קסון מזה 165 שנה, והוא הגדול ביותר במדינת מיסיסיפי. בשנות ה-60 הופצץ המקום על ידי אנשי ארגון קו קלוקס קלאן, לאחר שרב הקהילה הביע תמיכה גלויה במאבק למען זכויות האזרח.