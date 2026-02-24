אישה יהודייה מבוגרת מהרובע ה-19 של פריז ספגה עלבונות על רקע אנטישמי מפעילי מפלגת השמאל הקיצוני LFI, במהלך מבצע חלוקת עלונים לקראת הבחירות לעיריית פריז, כך דווח היום ברשת Europe1.

המקרה אירע ביום ראשון, אז הגיעו הפעילים לבניין מגוריה כדי לחלק חומרי תעמולה לתמיכה במועמדת המפלגה סופיה שיקירו.

כאשר הבחינו במזוזה שעל דלת דירתה והיא סירבה לפתוח, קיללו אותה וקראו לעברה, "יהודייה מלוכלכת - נחזור", ואיימו לשוב למקום. לאחר מכן נמלטו.

האישה פנתה למשטרה ושוקלת להגיש תלונה. צילומי מצלמת האבטחה שבכניסה לבניין נמצאים בבדיקה, והמשטרה מקווה לזהות את החשודים.

לפני יומיים הושחתה חזית מסעדת קוקוריקו ברובע ה-17 של פריז באמצעות חומצה שהושלכה לרצפה ולחדרי האוכל וגרמה לנזק כבד לכלים ולרהיטים.