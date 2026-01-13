הפנטגון הציג בפני נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אפשרויות תקיפה רחבות יותר ממה שדווח בעבר, כולל מטרות הקשורות לתוכנית הגרעין של איראן ואתרי טילים בליסטיים. כך דיווח הלילה (שלישי) ה"ניו יורק טיימס" מפי גורמים אמריקנים.

על פי הדיווח, האפשרויות הסבירות יותר לפעולה כרגע הן מצומצמות יותר, וכוללות בעיקר מתקפת סייבר או תקיפה נגד מנגנוני הביטחון הפנימיים של איראן. בכל מקרה, כל תקיפה כזו תוכל להתבצע לכל הפחות רק בעוד מספר ימים ועשויה להוביל לתגובה נחרצת מצד איראן.

בדיווח נוסף ברשת CBS צוין כי טראמפ קיבל תדרוך על מגוון רחב של כלים צבאיים וחשאיים שניתן להפעיל נגד איראן, מעבר לתקיפות אוויריות קונבנציונליות.

לפי הדיווח, צוות הביטחון הלאומי צפוי לקיים היום דיון בבית הלבן על האפשרויות המעודכנות, הכוללות גם פעולות סייבר ומבצעים פסיכולוגיים. גורמים אמריקנים ציינו כי טרם התקבלה החלטה סופית והערוצים הדיפלומטיים נשארים פתוחים.

מוקדם יותר הודיע טראמפ כי מעתה כל מדינה שתעשה עסקים עם איראן תשלם בארה"ב מכס של 25%.

"צו זה סופי ומוחלט", כתב הנשיא ברשת החברתית שלו Truth Social.

אתמול הזהיר טראמפ שוב את המשטר בטהרן מפני פגיעה במפגינים ואמר כי אם משמרות המהפכה ימשיכו בהרג - "נגיב בכוח שהם מעולם לא פגשו קודם לכן. הם אפילו לא יאמינו לזה".

כשנשאל אם איראן עברה את הקו האדום, השיב כי "נראה שזה המצב. אנחנו בוחנים ברצינות (הכוונה לתקוף). אנחנו בוחנים כמה אפשרויות חזקות מאוד, ונקבל החלטה".