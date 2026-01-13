שלג בחרמון הבוקר צילום: אתר החרמון

המערכת החורפית שהחלה אמש תגיע היום (שלישי) לשיאה עם גשמים חזקים ורוחות עזות של עד 100 קמ"ש.

הבוקר הוזעקו ​לוחמי אש מתחנת בית שמש לחלץ שני לכודים, גבר ואישה, שרכבם נקלע להצפה באבו גוש.​הנהג שדיווח כי המים הגיעו לקו החלונות והם אינם יכולים לצאת. לוחמי האש חילצו את השניים. מיד לאחר החילוץ, האישה איבדה את הכרתה, חובש כבאות והצלה שהיה כחלק מהצוות העניק לה טיפול רפואי ראשוני מציל חיים בשטח ובהמשך היא פונתה על ידי מד"א לבית החולים.

​רב רשף שלומי סעדון, מפקד האירוע סיפר: "פעלנו תחת תנאי מזג אוויר קיצוניים וזרימת מים חזקה שהגיעה עד לגובה חלונות הרכב. בשל הלחץ על הדלתות והחשש לחיי הלכודים, חילצנו אותם בזהירות רבה ובמהירות הנדרשת. המקצועיות והמהירות של לוחמי האש מנעו אסון כבד".

למחסום שועאפט הובאה אישה במצב אנוש לאחר שנפגעה מחפץ כבד בבית שהוצף. היא פונתה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. הפראמדיקים של מד"א רן אבלס ואריאל רבי, סיפרו: "הביאו אלינו אישה בשנות ה-50 כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובלת מחבלות בגופה. סיפרו לנו שהיא שככל הנראה נפגעה מחפץ כבד בבית שהוצף. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי המשך ביצוע פעולות החייאה".

כביש 1 למזרח נחסם הבוקר במנהרת מחלף הזיתים בשל הצפה. כביש 90 נחסם לתנועת רכבים מצומת עין גדי ועד מלונות ים המלח בשל הצפות וחשש כבד לביטחון משתמשי הדרך. חסימה נוספת בוצעה בנחל דרגות ובנחל צאלים. גם כביש 463 בקטע שבין צומת הדואר שבמערב בנימין ליישוב נעלה נחסם לתנועה בשני הכיוונים בשל הצפות.

זירת נפילת הענף הגדול בראשון לציון צילום: דוברות מד"א

משבי הרוח החזקים ביותר עד כה נמדדו בנמל אשקלון שם נרשמו רוחות במהירות של 103 קמ"ש. בתל אביב נמדדו 92 קמ"ש, בחדרה ובאשדוד 86 קמ"ש, בחיפה 76, ובירושלים 49.

בראשון לציון הגיעה הרוח בשיאה ל-69 קמ"ש וגרמה לקריסת חומת היקב העתיק בעיר על מכוניות חונות. לא היו נפגעים אבל נגרם נזק משמעותי.

ראש העיר ראשון לציון, רז קינסטליך, הגיב "למזלנו לא קרה אסון. שמח שהתושבים ממושמעים ולא מסתובבים בחוץ. מדובר באירוע שאי אפשר להגדיר אותו אחרת מלבד נס גדול".

באירוע נוסף בעיר נפצעה אישה כבת 70 באורח קל בראשה מפגיעת ענף גדול שנפל ברחוב הגלים. צוות מד"א שהוזעק למקום טיפל בה ופינה אותה לבית החולים אסף הרופא.

החובשים יוסף אסולין ועידן בן רוש סיפרו: "האישה סיפרה כי במהלך טיול בפארק נפגעה מענף גדול שנפל ופגע בראשה. הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קל".

באירוע אחר נפגעה אישה כבת 47 מחפץ שעף ברוח בסמוך למתחם מסחרי בגלילות. חובשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים שיבא תל השומר.

בהמשך התקבל דיווח על גבר שנפגע מעץ שנפל ברחוב מבצע עין ברמת גן. חובשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בו ופינו אותו במצב קל לבית החולים שיבא.

עץ שקרס ברחוב התדהר ברמת גן צילום: דוברות מד"א

בזירות נוספות בנהריה, בעכו, באור עקיבא, בפרס חנה, באור יהודה, פתח תקווה, תל אביב ורמת גן קרסו עצים - ללא נפגעים.

כאמור, היום צפוי להיות סוער וגשם ירד בכל רחבי הארץ. בצפון רמת הגולן ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח ולהצפות מקומיות בהרים ובמישור החוף. משעות הערב הגשמים והרוחות ייחלשו בהדרגה.

מחר ובימים חמישי ושישי צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.