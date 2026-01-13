המשטרה עצרה היום (שלישי) את יעקב קאמסאן, מנהל מוקד טלפוני של 'הפלג', בחשד שהפעיל מוקד לדיווח על מעצרי עריקים חרדים והקפצת המונים לשיבוש פעילות המעצרים.

המעצר בא כחודש לאחר ההתפרעויות האלימות ברחוב חנה בירושלים.

בית המשפט הורה על שחרורו למעצר בית, למרות בקשת המשטרה להאריך את מעצרו בשישה ימים. לבקשת המשטרה הוטל עיכוב ביצוע לשם הגשת ערר.

במהלך הדיון תיאר נציג המשטרה את קאמסאן כ"זרוע ביצועית ומארגנת שמוציאה אלפים לרחובות בשיחת טלפון אחת".

לטענת המשטרה, קאמסאן מכנה את השוטרים "חוטפים" וקרא להמונים לצאת לרחובות ולפגוע בכוחות הביטחון. "מדובר באדם שכולם סרים למרותו", אמר נציג המשטרה.

המשטרה התייחסה להתפרעויות ב-18 בדצמבר ברחוב חנה. "במקום התרחשה הפרת סדר שלא נראתה כמותה שנים ארוכות. נפצעו 15 שוטרים, הפכו ניידות והתנהגו בוונדליזם שאין לו מקום במדינת ישראל. הוא יצר כאוס", תיאר נציג המשטרה.

על אף שהמשטרה אישרה כי קאמסאן לא השתתף פיזית בהתפרעות, יוחסו לו עבירות של חבלה במזיד ברכב, סיוע לבריחה ממשמורת חוקית, תקיפה והפרת סדר.