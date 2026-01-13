לייטר במפעל לצד החתימה על המטוס לוקהיד מרטין

שגריר ישראל בארצות הברית, ד"ר יחיאל לייטר, קיים ביקור רשמי במפעל לייצור מטוסי הקרב החמקן F-35 של חברת לוקהיד מרטין, והביע את הערכתו לשיתוף הפעולה הביטחוני האסטרטגי בין שתי המדינות.

במהלך הביקור עמד השגריר על חשיבות הקשר הערכי והמקצועי שבין ישראל וארצות הברית. "הסיפור של הקמת מדינת ישראל וקיבוץ גלויות זה סיפור של 'אשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי'. ואנחנו תמיד התייחסנו לכנפי הנשרים האלה כקיבוץ גלויות. אבל צריך גם כנפי נשרים כדי להגן על המדינה שלנו, ופה שיתוף הפעולה בין הטייסים והטייסות שלנו עם לוקהיד מרטין, הוא שיתוף פעולה שמוכיח עד כמה אחד ועוד אחד לפעמים לא שווה לשניים, אלא הרבה יותר מזה".

לייטר שיבח את שיתוף הפעולה עם לוקהיד מרטין, וציין כי גם החברה עצמה מרוויחה מהידע והניסיון של חיל האוויר הישראלי: "שמעתי מהמנהלים של החברה, עד כמה אנחנו מחזירים להם בטוב ובמקצועיות, ועד כמה הם משפרים את המוצר שלהם תודות ליכולות של חיל האוויר שלנו".

צ'אנסי מקינטוש, סגן נשיא בלוקהיד מרטין ומנהל תוכנית F-35, אמר: "זהו כבוד גדול לארח אותך ולדון בתוכנית הישראלית, במשמעות של השותפות הזו. הייתה לנו הזדמנות לראות את מטוסי החמקן ה-49 וה-50, שיגיעו בקרוב לצה"ל, תוך עשור בלבד מאז הגעת המטוס הראשון. השותפות הזו מבוססת על חדשנות והידידות בין ההנהגות והתעשיות שלנו - ואנחנו מצפים להמשך שיתוף הפעולה הזה".

בסיום הביקור, ניתנה לשגריר לייטר הזכות לחתום על אחד ממטוסי החמקן שצפויים להיכנס לשירות מבצעי בצה"ל. הוא הקדיש את חתימתו לזכר בנו, רס"ן משה ידידיה לייטר ז"ל, לוחם יחידת שלדג, שנפל במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

השגריר חתם את שמו בצירוף המילים: "לזכר בני בכורי, גיבור ישראל - איש שלדג, רס"ן משה ידידיה לייטר הי"ד. 'ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי'"