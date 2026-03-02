השגריר לייטר על התקגיפה בלבנון ללא קרדיט

שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, חשף כי מספר 2 בהנהגת חיזבאללה נפצע קשה בניסיון חיסול ישראלי בלבנון.

ככל הנראה מדובר במוחמד רעד, ראש סיעת הפרלמנט של חיזבאללה, שעל פי דיווחים היה יעד לתקיפת צה"ל בדאחיה שבביירות.

בהודעה שפרסם לאחר שיצא מחדר המבצעים בשגרירות ישראל בוושינגטון, התייחס לייטר לירי של חיזבאללה הלילה מדרום לבנון לעבר חיפה ותל אביב - וציין כי ישראל הגיבה באופן מיידי.

לדבריו, צה"ל פגע בבכירים מרכזיים בארגון, ובהם שני ראשי מודיעין וראש מערך רכש אמצעי הלחימה.

עוד ציין כי "מספר שתיים בהנהגת חיזבאללה נפצע קשה", וכי הושמדו 50 אתרי טילים בדרום לבנון - אזור שלטענתו היה אמור להיות נקי מתשתיות הארגון בהתאם להסכמים הקיימים.

השגריר הוסיף כי ישראל תקפה גם את הדאחיה, אותה כינה מרכז הפיקוד של חיזבאללה בלב ביירות. לדבריו, לישראל אין עימות עם העם הלבנוני אלא עם חיזבאללה, וקרא לממשלת לבנון ולציבור במדינה "להיפטר מארגון הטרור".

לייטר התייחס גם לנוכחות משמרות המהפכה האיראניים בלבנון וקרא ללבנונים "להוציא את משמרות המהפכה מלב ביירות". בסיום דבריו הבטיח לעדכן בהמשך על ההתפתחויות במבצע "שאגת הארי".