נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח הערב (שלישי) עם עיתונאים עם שובו מביקור בדטרויט והתייחס למצב באיראן.

"אני חוזר עכשיו לבית הלבן, נבחן את מה שקורה באיראן... נקבל מספרים מדויקים לגבי ההרג", אמר הנשיא.

בתוך כך, הזהיר טראמפ בראיון לרשת CBS, שישודר במלואו הלילה, כי ארה"ב מוכנה "לנקוט בפעולה חזקה מאוד" אם איראן תתחיל לתלות מפגינים.

הנשיא ציין בראיון כי הוא מודע לכך שמספר גדול של מפגינים נהרגו בשבועיים האחרונים. ברשת CBS דווח כי יש חששות שמספר ההרוגים עומד על לפחות 12,000, ואולי אפילו על 20,000.

טראמפ חזר ואמר כי "יש הרבה עזרה בדרך" לעם האיראני, וכי מוצע סיוע ב"צורות שונות", כולל תמיכה כלכלית.

בתשובה לשאלה מה המטרה הסופית בעיניו בכל הנוגע לאיראן, השיב הנשיא: "המטרה הסופית היא לנצח. אני אוהב לנצח".

"אנחנו לא רוצים לראות את מה שקורה באיראן. אם הם רוצים לקיים הפגנות, זה דבר אחד; כשהם מתחילים להרוג אלפי אנשים, ועכשיו אתם מדברים איתי על תלייה - זה לא ייגמר טוב", הדגיש טראמפ.

מוקדם יותר התייחס הנשיא למתרחש באיראן, וקרא למפגינים להמשיך במחאה ולהיאבק נגד השלטון.

"פטריוטים איראנים, תמשיכו למחות - תפסו את המוסדות שלכם!", כתב טראמפ, "שמרו את שמות הרוצחים והמתעללים. הם ישלמו מחיר כבד".

לדבריו, "ביטלתי את כל הפגישות עם פקידים איראנים עד שהרצח האכזרי של המפגינים ייפסק. עזרה בדרך".