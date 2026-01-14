נהרס בית המחבל שרצח את שמשון ואביב דובר צה"ל

כוחות צה"ל פעלו הלילה (רביעי) בכפר קבאטיה שבמרחב חטיבת מנשה, להריסת ביתו של המחבל אחמד אבו אלרוב, שביצע את הפיגוע הקטלני בעמק חרוד לפני שבועיים וחצי.

בפיגוע נרצחו שמשון מרדכי ואביב מאור הי"ד, ונפצעו אזרחים נוספים. כוחות צה"ל ביצעו אטימה ראשונית לביתו של המחבל כבר לאחר הפיגוע, וכעת בוצעה ההריסה המלאה.

במהלך הפעולה השתתפו לוחמי סיירת נח"ל, יחידת יהל"ם ולוחמי מג"ב יפתח. הכוחות פעלו גם לביצוע מעצרים ותחקורים של חשודים בפעילות טרור, במקביל להריסת הבית.

הפיגוע החל בבית שאן, שם דרס המחבל נער בן 16 שנפצע באורח קל, ולאחר מכן דרס למוות את שמשון מרדכי. המחבל המשיך בנסיעה והגיע לצומת תל יוסף, שם יצא מרכבו ודקר למוות את אביב מאור.

משם המשיך המחבל בנסיעה לכיוון עפולה, ובצומת המעונות דרס גבר בן 37 שפונה לבית החולים במצב בינוני.

באותו הצומת נטרל אזרח חמוש את המחבל, אחמד אבו אל-רוב בן ה-37, שוהה בלתי חוקי פלסטיני מהעיר קבאטיה שבצפון השומרון שביצע את הפיגוע עם רכב השייך למעסיקו.

המשטרה הודיעה כי מהחקירה עלה שהמחבל שהה בקיבוץ מסילות הסמוך יחד עם מעסיקו, נטל את רכבו ויצא למסע ההרג. המעסיק, תושב עראבה, נעצר על ידי שוטרי המחוז הצפוני. שני אחיו ואביו של המחבל נעצרו גם הם.