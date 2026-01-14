בשבוע הבא צפויה ועדת החינוך של הכנסת לפתוח בדיונים מחודשים על מסמך "רוח צה"ל" - הקוד האתי של צבא ההגנה לישראל, שנכתב לפני שנים רבות בין היתר על ידי פרופ' אסא כשר.

הדיונים יעסקו במידת היישום של המסמך בתוך הצבא, וכן באפשרות לשלבו במערכת החינוך כאמצעי להכנה ערכית של בני נוער לקראת גיוס.

יוזם הדיונים, יו"ר הוועדה ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), אמר: "הגיע הזמן לעדכן את המסמך. ערכים כמו ניצחון, אחריות והכרעה מהירה בקרב - צריכים להיכלל בו. הצבא צועד לפי הערכים שלו, והערכים של צה"ל חייבים להיות ברורים, אחידים ומנצחים".

המסמך הקיים לא עבר עדכון משמעותי בשנים האחרונות, על אף שצה"ל עצמו והחברה הישראלית חוו שינויים עמוקים.

מסמך "רוח צה"ל" אומץ לראשונה בשנת 1994, כאשר הוחלט לגבש קוד אתי מחייב לחיילי צה"ל. בראש ועדת הניסוח עמד אז האלוף יורם יאיר, מפקד אגף כוח האדם, ולצידו פרופ' אסא כשר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב.

בשנת 2000, ביוזמת קצין החינוך הראשי דאז, תא"ל אלעזר שטרן, הורכב צוות לבחינת הקוד ולעדכונו. בין חברי הצוות נמנו פרופ' אבי שגיא, פרופ' דני סטטמן, פרופ' משה הלברטל, ואל"ם יעקב קסטל. הקוד עודכן, והמטה הכללי אישר את גרסתו המחודשת.

בשנת 2022, במהלך כהונתו של הרמטכ"ל אביב כוכבי, נוסף למסמך ערך חדש - הממלכתיות.