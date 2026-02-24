ועדת החינוך, התרבות והספורט בראשות ח"כ צבי סוכות אישרה היום (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית בנושא "זכויות הסטודנט", המעניקה העדפה מתקנת ללוחמים ולמשרתי מילואים בקבלה לאקדמיה.

הצעת החוק מגיעה לאחר שבחודש מרץ 2024 אישרה הוועדה חקיקה שהסמיכה את המועצה להשכלה גבוהה להעניק הקלות והטבות בקטגוריה חדשה של משרתי מילואים ולוחמים.

כעת יורחבו ההוראות הקיימות בנוגע להקלות בתנאי קבלה, רישום ולימודים, והוראת השעה תהפוך לחקיקת קבע.

לפי החוק, חייל משוחרר אשר שירת שירות סדיר כלוחם וכן משרת מילואים יהיו זכאים להעדפה מתקנת בתנאי הרישום, הקבלה והלימודים במוסדות להשכלה גבוהה בתחומי הלימוד השונים, לרבות מסלולי לימוד מיוחדים.

סוכות מסר: "ועדת החינוך בראשותי הפכה את החוק להוראת קבע והוספנו את נשות המילואימניקים להקלות בכניסה לאקדמיה, החוק שייתן העדפה מתקנת ללוחמים ולמשרתי המילואים בקבלה לאקדמיה עבר פה אחד בוועדה".

הא הוסיף: "זו לא הטבה - זו חובתנו המוסרית כלפי מי שעזבו הכול כדי להגן על מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה לומר באופן ברור: מי שתורם יותר - מקבל יותר".

לסיום מסר: "הלוחמים והמילואימניקים שלנו לא צריכים להתחנן להזדמנות שווה. התפקיד שלנו הוא לוודא שהם יחזרו מהשירות לשערי האקדמיה עם גב חזק ותנאים שמכירים בתרומתם האדירה לחברה ולביטחון המדינה".