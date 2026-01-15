נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעוניין שפעולה צבאית באיראן תנחית מכה מהירה ומכרעת על משטר האייתוללות, כך שלא תוביל למלחמה ממושכת. כך אמרו הלילה (חמישי) גורמים אמריקנים לרשת NBC.

הגורמים ציינו כי בבית הלבן טרם קיבלו החלטה מתי ואיך לתקוף באיראן. "אם הוא יחליט על תקיפה, הוא רוצה שזה יהיה סופי", אמר אחד הגורמים שצוטט בדיווח. יועציו של טראמפ לא הצליחו עד כה להבטיח לו שהמשטר באיראן יתמוטט במהירות לאחר תקיפה צבאית אמריקאית. בנוסף, בממשל האמריקני מצפים לתגובה איראנית אגרסיבית וחוששים שלארצות הברית אין כרגע את כל האמצעים הנדרשים במזרח התיכון כדי להתגונן מפניה.

דינמיקה זו עשויה להוביל את הנשיא האמריקני טראמפ לאשר מתקפה צבאית מוגבלת יותר, תוך שמירה על אפשרויות להסלמה, אם יחליט לנקוט פעולה צבאית כלשהי בכלל. הגורמים הוסיפו כי מדובר במצב שמשתנה במהירות.

בתוך כך טראמפ התייחס הלילה בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס לרזא פהלווי, יורש העצר הגולה של איראן ובנו של השאה האחרון, הנתפס בעיני רבים כמנהיג המחאה, ואמר כי הוא "נראה נחמד, אך לא בטוח שארצו תקבל אותו כמנהיג".

טראמפ הוסיף כי "אני לא יודע איך הוא היה מתנהג בתוך איראן, אך באמת שעדיין לא הגענו לנקודה הזאת". עוד ציין כי ייתכן שהמשטר בטהרן ייפול בעקבות המחאות, אך הדגיש כי "כל משטר יכול ליפול", והוסיף: "בין אם הוא ייפול ובין אם לא - זו הולכת להיות תקופה מעניינת".

מוקדם יותר נשא טראמפ נאום בבית הלבן שבו התייחס למצב באיראן.

"נאמר לנו שההרג באיראן נפסק ושלא מתכננים להוציא מפגינים להורג. אם נגלה שזה ממשיך הדבר יכעיס אותנו מאוד", הזהיר טראמפ.

הוא שב והדגיש: "הגיע אלי מידע שנגמרו ההוצאות להורג. הייתה אמורה להיות אחת כזו היום והיא לא התרחשה".

בתוך כך, במהלך הלילה סגרה איראן את המרחב האווירי שלה לכל הטיסות, למעט טיסות בינלאומיות אל המדינה וממנה שקיבלו אישור לכך. הסגירה נמשכהעד 05:30 בבוקר (שעון ישראל).

במקביל דווח בעיראק כי מטוסי קרב נשמעו באזור כירכוכ שבמרכז המדינה.

משרד החוץ הבריטי פרסם אזהרת מסע לישראל והמליץ לאזרחי הממלכה להימנע מכל נסיעה למדינה.

בהודעה צוין כי "קיים סיכון מוגבר למתיחות אזורית. הסלמה עלולה להוביל לשיבושי נסיעה והשפעות בלתי צפויות".

גם שגרירות ארה"ב בירושלים פרסמה אזהרת מסע לישראל וכתבה: "בשל המתיחות - אזרחי ארה"ב צריכים לבחון מחדש את תוכניות הנסיעה שלהם בישראל או אליה ולקבל החלטות מתאימות".