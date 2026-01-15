בן כספית על עמית סגל באדיבות כאן 11, ארצה הפקות

במוצאי שבת הקרובה ישודר פרק חדש בתכנית "פגישה עם רוני קובן", שבו יתארח העיתונאי בן כספית.

במהלך השיחה משתף כספית את קובן בהתמודדותו מול עיתונאים המזוהים עם הימין, ובהם עמית סגל וינון מגל, ובתדמית שנוצרה לו כמי ש"מנרמל אותם".

על עמית סגל אמר כספית, "זכותו של עמית לבוא עם אג'נדה, כמו שזכותי. אם אני לגיטימי, גם הוא לגיטימי". בהמשך אמר כי "בניגוד לנתניהו, הוא ימני אמיתי. נתניהו לא ימני אמיתי - הוא נהיה ימני כי יש לו בלוק והוא צריך לברוח מהמשפט".

עם זאת, טען כספית כי אירועי השבעה באוקטובר שינו את התמונה: "זה אירוע מז'ורי שצריך לשבור גם את האידיאולוגיה. השבעה באוקטובר גובר על זה - ב-10-0".

על ינון מגל היה כספית חד וברור יותר: "הוא ממנהיגיה של מכונת הרעל". כשנשאל מדוע הוא משתף פעולה עם מגל, השיב כי אינו נותן לו לגיטימציה אלא "מאלץ אותו להתמודד בוקר בוקר עם השקרים שלו ועם האמת".

עוד הוסיף: "אני ניצב כמו אביר של ימי הביניים במשמרת על האמת. מישהו צריך להגן עליה".