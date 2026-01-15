מחבלים השליכו הערב (חמישי) בקבוק תבערה ומטען לעבר רכב שנסע בכביש 449, סמוך לציר העלייה לבסיס בעל חצור, במרחב עפרה.

המטען ובקבוק התבערה לא התפוצצו, ולא היו נפגעים באירוע.

כוחות מחטיבת בנימין הגיעו במהירות למקום, ופתחו בסריקות נרחבות לאיתור חשודים במרחב כפר מאלכ הסמוך, שעליו הוטל כתר.

מהמשטרה נמסר כי הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים, וכוחות חבלה וזיהוי פלילי בדרכם לזירה לבדיקת המטען ובקבוק התבערה.

בתוך כך, כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש, בהכוונת שב"כ, איתרו אמש את נשקו של המחבל, שנעצר לאחר שירה לעבר כוחות צה"ל ופצע לוחם באורח בינוני ביום ראשון בשכם. בנוסף לנשק, אותרו מחסנית ותחמושת.

המחבל, זיד חראז, החבר בחמאס, נעצר למחרת התקרית בתום מרדף של כוחות צה"ל בו לוחמי גדוד 50 של חטיבת הנח"ל.

לצד חראז, נעצרו גם מספר חשודים נוספים שסייעו לו במהלך הימלטותו. כל העצורים הועברו להמשך חקירה בידי שב"כ.