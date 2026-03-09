תקיפות הרועים ללא קרדיט

ארבעה רועים יהודים נפצעו ביממה האחרונה בתקיפות שביצעו פורעים ערבים בגוש עציון ובבנימין. במקביל אותר מטען בשטחי מרעה סמוך לכביש 465 בבנימין.

אירועי הטרור החלו בשעות הבוקר כאשר כעשרה פורעים ערבים מהכפר סעיר תקפו רועה צאן יהודי מגבעת מעלה תדהר בגוש עציון.

לפי הדיווח, הפורעים התקרבו אליו בזמן שהתפלל תפילת שחרית, יידו אבן לעבר ראשו והיכו אותו באלות.

הרועה הזעיק את כוחות צה"ל ותושבים נוספים שהגיעו למקום והותקפו גם הם. שלושה נפצעו בראשם וקיבלו טיפול ראשוני מחובשי "הצלה ללא גבולות", כאשר אחד מהם פונה בהמשך לבית החולים על ידי מד"א.

בצה"ל עיכבו כמה מהחשודים שניסו להימלט לכיוון הכפר סעיר לצורך תשאול, אך טרם נמסר אם בוצעו מעצרים.

המטען בבנימין ללא קרדיט

בתוך כך, רועה צאן מכפר טרפון בבנימין איתר מטען חבלה בשטחי המרעה הסמוכים לכביש 465. כוחות צה"ל וחבלנים הוזעקו למקום כדי לבדוק את המטען ולקבוע אם מדובר במטען פעיל או בדמה.

האירועים מצטרפים לתקיפה נוספת שאירעה אתמול במזרח גוש עציון, כאשר רועה צאן מחוות מגן אברהם הסמוכה ליישוב איבי הנחל הותקף בידי שישה פורעים ערבים רעולי פנים מהכפר קיסאן שניסו לבצע בו לינץ'.

הרועה נפצע במספר אזורים בגופו, אחת מציפורניו נעקרה ממקומה והוא פונה לבית החולים על ידי מד"א. מאוחר יותר נמסר כי המשטרה עצרה חשוד אחד במעורבות בתקיפה.