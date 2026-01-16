פרסום ראשון: הרב דוב זינגר, מייסד וראש הישיבה התיכונית 'מקור חיים', הודיע כי יסיים את תפקידו כראש הישיבה לאחר חג הפסח הקרוב, זאת לאחר 42 שנות הנהגה רצופות בראש המוסד.

את ההודעה מסר הרב זינגר במהלך התוועדות הלילה שנערכה לתלמידי הישיבה ובה שיתף בהחלטתו ובתהליך שעמד מאחוריה.

עם זאת, לאחר חג הסוכות ישוב הרב זינגר לישיבה בתפקיד נשיא הישיבה, וימשיך ללוות את דרכה החינוכית והרוחנית.

בישיבה מדגישים כי אין מדובר בפרישה, אלא בהסדרת תהליך מתמשך של העברת אחריות. בשנים האחרונות מוביל את הישיבה בפועל הרב דוד רבינוביץ, אשר נושא בעול ההנהגה וההובלה החינוכית. המהלך הנוכחי נתפס כהמשך טבעי ומוסכם של תהליך העברת השרביט.

הישיבה מציינת כי המהלך יאפשר לרב זינגר להתפנות להעמקה ביצירה רוחנית וחינוכית, תוך שמירה על מעורבות משמעותית בעיצוב דרכה של הישיבה.

תפקיד נשיא הישיבה אויש בעבר על ידי הרב עדין שטיינזלץ זצ"ל, והחזרה אליו נתפסת בישיבה כהתחזקות של היסודות הרוחניים שהונחו בה לאורך השנים.

במכתב שנשלח לבוגרי הישיבה, הרב זינגר שיתף בגילוי לב בתחושותיו, בתהליך ההבשלה ובהסתכלות הרוחנית שמלווה את ההחלטה. הרב פתח את מכתבו בהבחנה עקרונית בין "עזיבה" ל"שינוי תפקיד", והבהיר כי הוא ממשיך להיות חלק בלתי נפרד מדרך הישיבה: "אינני עוזב. אני משנה תפקיד. בוחר להשיל את האחריות הניהולית ולהתמסר באופן מלא לעבודה הרוחנית והחינוכית שבליבי".

בהמשך הוא שיתף בכובד ההחלטה ובמחיר האישי שהיא נושאת, לצד המשמעות הרוחנית שהוא מוצא בה: "לא קל לעזוב את השולחן, הכיסא, המשרד, התואר, המעמד. אך לעתים דווקא השחרור מהם הוא המאפשר עומק חדש. זה מה שאני מבקש עבורי - ובעיקר עבור הישיבה".

הרב תיאר את השקפתו החינוכית בנוגע להתפתחות מוסדית, ואת בחירתו להמשיך לתמוך בישיבה מבלי לעמוד במרכז: "ישיבות צומחות כשלא נאחזים בהן בכוח. כשמאפשרים להן להשתנות, להתחדש, לצעוד קדימה. אני מבקש לצעוד איתה, אך מצידה. לא מתוכה".

בהמשך הסביר כיצד נבנה האמון בתהליך, ומתוך כך - התחזקה האפשרות לשינוי: "השנים האחרונות הבשילו את ההחלטה. אני רואה איך הרב דוד מוביל את הישיבה בעדינות ובעוצמה, ברוך ובבהירות, ומתוך כך יכולה לצמוח הנהגה חדשה, עמוקה, נטועה".

לסיום שיתף בתקווה ובכיוון שאליו הוא שואף לפנות מכאן והלאה - חזרה למקורות היצירה והתפילה: "אני מאמין שהשינוי הזה יאפשר לי לחזור אל מקומות של כתיבה, של תפילה, של מפגש - ומתוך כך גם להפרות את החיים שממשיכים לנבוע מתוך מקור חיים".