לאחר שרצחו אלפי בני אדם במהלך ההפגנות נגד המשטר, הרשויות באיראן דורשות מהורי הנרצחים סכומי כסף גדולים במידה והם רוצים לקבל בחזרה את גופת הבן או הבת שנרצחו.

הוריהם של מפגינים שנורו למוות במהלך ההפגנות נגד המשטר בטהרן, סיפרו לרשת BBC בשפה הפרסית כי קיבלו הודעה מהרשויות, שבמידה והם רוצים לקבל חזרה את גופת הבן או הבת שנרצחו, הם נדרשים לשלם סכומי עתק.

אחת המשפחות, מהעיר ראשט בצפון איראן, סיפרה כי הרשויות דרשו מהם סכום של 700 מיליון תומאנים (5.5 אלף דולר) על מנת להחזיר את גופת בנם שנרצח בהפגנות. "הגופה הוחזקה בבית החולים המקומי, יחד עם עוד 70 גופות לפחות", סיפרו ההורים.

בטהרן סיפרה משפחתו של עובד בניין כורדי שנרצח בהפגנות, כי כאשר הגיעו אל בית החולים על מנת לאסוף את גופתו, הם נדהמו כאשר הרשויות במקום דרשו מהם סכום של מיליארד תומאנים (8 אלף דולר) כדי להחזיר את גופת בנם.

ההורים סיפרו כי "לא יכולנו להרשות לעצמנו לשלם את הסכום הזה, ולכן עזבנו את בית החולים ללא גופת בננו".

חלק מההורים סיפרו כי בתי החולים מלאים בכוחות ביטחון ששומרם כי גופות הנרצחים לא ישוחררו ללא תשלום, וחלקם סיפרו כי קיבלו שיחת טלפון ממנהלי בתי החולים שדחקו בהם להגיע ולאסוף במהירות את גופת בנם "לפני שכוחות הביטחון יגיעו וידרשו תשלום תמורת שחרורו".