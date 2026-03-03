רשת 'אל-ערביה' הסעודית מדווחת כי בלילה האחרון (שלישי) ישראל פעלה קרקעית באיראן באמצעות המוסד וכוחות מיוחדים.

הדיווח צוטט מפי "מקורות", ללא פירוט נוסף. בישראל לא התייחסו לדיווח, ולא נמסרה תגובה בנושא.

מוקדם יותר פרסם צה"ל תיעוד דרמטי נוסף מתוך מבצע "שאגת הארי" של תקיפת חוליית חיילים ממערך ההגנה האיראני.

החוליה הופעלה במטרה לנסות ולפגוע במטוסי חיל האוויר הפועלים מעל שטח איראן באמצעות מערכות נ"מ מתקדמות.

החוליה חוסלה בטרם הספיקה לבצע שיגור. התקיפה בוצעה כחלק מפעילות מבצעית מתמשכת נגד איומים על מטוסי חיל האוויר.

בנוסף, כלי טיס של חיל האוויר ממשיכים לתקוף באופן שוטף מערכות הגנה שנועדו לפגוע בכלי טיס, הכוללות משגרים, טילים ומערכות מכ"ם. בצה"ל הבהירו כי הפעילות נועדה להסיר איומים על חופש הפעולה האווירי.

במקביל, חיל האוויר ממשיך לתקוף אתרים של מערכי האש ומשגרי טילים בליסטיים איראניים.

צה"ל הדגיש כי "לא יאפשר למשטר הטרור האיראני להפעיל מערכות הגנה על מנת לפגוע במטוסי חיל האוויר וימשיך לתקוף ניסיונות לחמש את משגרי הטילים".