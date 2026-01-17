משפחתו של החלל החטוף רן גואילי, המוחזק בידי חמאס ברצועת עזה, פרסמה הערב (מוצאי שבת) תגובה חריפה בעקבות הקמת מועצת השלום בעזה בחסות אמריקנית.

הוריו, טליק ואיציק גואילי, תקפו את המהלך והזהירו מפני השלכותיו. "תוך כדי שאנחנו כאן ממתינים להשבתו, נבנית מועצת שלום לשלב ב'. איך אפשר לחשוב על שלב ב'? על איזה שלום בכלל מדובר? שלום של מי? שלום עבור מי שמסרב להחזיר לנו את הבן למרות שהוא מחויב בהסכם, למרות ההבטחות מישראל, מהמתווכות ומנשיא מארצות הברית?"

בפנייה אישית, הוסיפו: "כאבא ואמא אנו פונים לכל מי שיש לו יד בדבר, אל תאפשרו לזה לקרות! אל תשאירו את רני שלנו מאחור ותקברו אותנו ביחד איתו. הקמת הועד המנהל של עזה בחסות הממשל האמריקני היא צעד בעייתי מאוד".

ההורים מתחו ביקורת על ממשל ארצות הברית ועל ההתנהלות סביב תהליך השיקום בעזה: "אנחנו מרגישים שארה"ב דוהרת לשיקום עזה מבלי לחייב את חמאס לקיים את חלקו בהסכם".

לדבריהם, ההתנהלות כלפי חמאס היא חלק ממדיניות סלחנית שמסכנת את ביטחון ישראל: "הסלחנות הזאת לארגון טרור מתחילה בלוותר על רני ותמשיך בכך שחמאס יישאר חמוש ומסוכן. מי שמוותר על רני מוותר גם על ביטחון מדינת ישראל כולה".

לסיום, הביעו אמון בראש הממשלה: "אנחנו סומכים על ראש הממשלה שלנו שהוכיח עמידה איתנה מול הממשל האמריקני שימשיך לעמוד על השבתו של רני".