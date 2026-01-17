מערכון חדש של צמד 'ברדק', מני וקשטוק ואפי סקקובסקי, עוסק במבחן קבלה לישיבה - אך מצליח להפוך סיטואציה מוכרת למופע סאטירי על פרוטקציה, שמות משפחה, ופערים בין דימוי למציאות.

המערכון נפתח כשבחור צעיר מגיע באיחור למבחן הקבלה, ומבין במהרה ש"אין כבר עם מי לדבר".

אך כשהוא מציין את שם משפחתו, טפורוביץ', הרב מזהה אותו בטעות כבנו של חבר מועצה מוכר, ופונה אליו בהתלהבות: "אז למה הקדמת? איזה יופי! שב, שב".

מהר מאוד מוזעקים צוותי הישיבה, אך ברגע אחד הכל משתנה - כשהבחור מבהיר בעדינות: "זה לא אבא שלי". למעשה, אביו הוא איש תחזוקה בעירייה. תוך שניות, הטון משתנה.

אך המערכון מקבל תפנית נוספת כאשר הבחור חושף: מדובר באחיינו של חבר המועצה.