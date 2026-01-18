שלושה מטוסי F-35i חדשים נחתו בישראל דובר צה"ל

שלושה מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35i "אדיר", מתוצרת חברת לוקהיד מרטין, נחתו היום (ראשון) בבסיס חיל האוויר נבטים שבדרום הארץ.

הקליטה החדשה תתבצע בטייסת "אריות הדרום" (טייסת 116) ובטייסת "נשר הזהב" (טייסת 140), כחלק מהרחבת המערך האסטרטגי של חיל האוויר. המטוסים נושאים עליהם את סמל חיל האוויר הישראלי.

מאז תחילת הלחימה פועל מערך ה"אדיר" במשימות הגנה ותקיפה בכלל גזרות הלחימה, ומוגדר כמרכיב מרכזי בעוצמה האווירית של ישראל.

בצה"ל ציינו כי המטוסים החדשים מהווים נדבך נוסף בהעמקת היכולות המבצעיות, ומחזקים את העליונות האווירית של ישראל במזרח התיכון.

"ישראל רואה את החשיבות בשותפות הבטחונית עם ארצות הברית מתוך מחויבות לחיזוק היציבות במזרח התיכון", נמסר.