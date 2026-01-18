עימות חריף נרשם הערב (ראשון) בישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה, שעסקה בהצעת חוק חדשה שמקדם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יחד עם חבר מפלגתו, ח"כ יצחק קרויזר.

על פי ההצעה, יחויבו פרקליט המדינה, היועצת המשפטית לממשלה ובכירים נוספים במערכת המשפט לעבור בדיקות פוליגרף אחת לשנתיים - בדומה לנעשה בצה"ל, בשב"כ, במשטרה ובשב"ס.

הדיון הפך לסוער במיוחד כאשר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, הביע התנגדות חריפה לחוק. לדבריו, "החוק חסר תשתית מקצועית ומהווה פגיעה ממוקדת בגורם משפטי".

השר בן גביר אמר בתחילת הדיון לעו"ד לימון, "אתם רוצים לפגוע ולהפיל, זה ניכר בכל המעשים שלכם וזה הכי טבעי שכמו שבשב"כ וצה"ל עוברים בדיקות תקופתיות, אין פסול בכך שגם המשנים לפרקליט המדינה, עובדי אגף ייעוץ וחקיקה וכל גורמים כאלה יעברו בדיקות פוליגרף. אדרבה, מה יש להסתיר, איפה הבעיה? יש כאן הצעה שהיא הצעה חשובה".

שר המשפטים יריב לוין שאל במהלך הדיון, "מה שואלים?" ובן גביר השיב, "שואלים מה ששואלים את אנשי השב"כ לגבי הדלפת מידע, מסמכים מסווגים, אני חושב שזה מאוד רלוונטי. אנחנו כבר רואים שדברים דולפים ואנחנו יודעים שאפילו הפצ"רית הדליפה דברים, ואני טוען שגם היועמ"שית. הגילוי זה בזכות פוליגרף, וזה גם במשטרה וגם בשב"ס עושים. אין סיבה שהיועמ"שית לא. העיקרון ברור - הם לא מורמים מעם, אין להם דם כחול".

עו"ד לימון הגיב, "קודם כל מדובר בחוק תיקון לשב"כ ולכן הדבר המינימלי זה לשאול את השב"כ". השר לוין אמר בתגובה, "אין להם כרגע עמדה", ולימון השיב: "זה מאוד בעייתי שאין להם עמדה". בן גביר תהה, "למה אבל הם אומרים שאין להם עמדה?" לוין ענה, "אני פניתי ואין להם עמדה, ואתה הופך את זה? זו השיטה הידועה".

לימון המשיך, "זה חורג מהסמכויות של השב"כ. אתם חורגים מהתפקיד שלו. אתם הופכים אותו להיות גוף נציבותי שבודק גופי מדינה על הפרה". בן גביר תקף, "לשיטתך אי אפשר לעשות את הדבר הזה אצל אף אחד - לא במשטרה, לא בצבא, לא אצל אף אחד". לימון השיב, "אני לא אמרתי את זה. במשטרה זה גובש יחד איתנו וזה אושר. הכל אפשרי".

בן גביר ענה, "אם היינו עושים את זה בפקודת המשטרה זה היה סביר". לימון ענה: "למה, אני שוטר?" השר חזר ואמר, "אז תראה מה אתה אומר ומסבן אותנו. המשטרה לא. השב"כ לא. הצבא לא. מה כולם מטומטמים? מה אתה מעל החוק?" לימון סיכם, "אני לא נותן ציונים".

בהמשך הדיון אמר לימון, "אם היית מביא את השב"כ, היית יכול לשאול אותו. אני עברתי 2 בדיקות פוליגרף בשלום". בן גביר שאל, "בדקו אותם על הדלפת מסמכים?" לימון השיב, "תשאלו את השב"כ". בן גביר שאל שוב, "מתי עברת?" ולימון חזר: "אתם יכולים לשאול את השב"כ".

השר בן גביר הטיח בגיל לימון: "אתה יודע גם למה, גיל, אתה יודע למה - כי בכירי שירות הביטחון עוברים. תן לי להעיר הערת ביניים, אתה מפחד מהתשובה? תן לי להשיב לך. אתה יודע בדיוק למה - בכירי שירות הביטחון הכללי עוברים, המוסד עוברים, צבא עוברים, משטרה עוברים, ואתם הגוף היחידי שאצלכם לא עוברים. דני לוי (המפכ"ל) כן נבדק, זיני (ראש השב"כ) כן נבדק. אתה לא, וזה ההבדל הגדול. אז מה עכשיו אתה בא עם כל מיני תירוצים?"

עו"ד לימון השיב, "אתה לא אוהב את הפרקליטות ואת משרד המשפטים". בן גביר הדגיש: "למה אתה אומר שאני לא אוהב את הפרקליטות ואת משרד המשפטים? למה אתה אומר דבר כזה?"

לימון סיכם את עמדתו באומרו: "אין שום הצדקה לעשות חוק שנוגע רק אליה (היועמ"שית), אין לזה שום הצדקה, אין לזה תשתית מקצועית, זו אפליה, ולכן מכל הנסיבות האלו - אנחנו רואים שההצעה הזאת היא לא חוקתית וצריך להתנגד אליה".

בסיום הדיון אמר בן גביר: "שואלים גם את השוטרים על הדלפות, על קשר עם עיתונאים, עם חוקרים פרטיים, בפוליגרף של המשטרה שואלים את כל השאלות האלה".