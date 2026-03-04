ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (רביעי) תגובה לבקשת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מבג"ץ להוציא צו מוחלט שיורה לו לפטר את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

בתגובת לשכת נתניהו נכתב, "בלתי נתפס שבעיצומה של מלחמה קיומית מול איראן בהובלת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה מבקשת מבג"ץ להוציא צו מוחלט שיורה לראש הממשלה לפטר את השר לביטחון לאומי האחראי על ביטחון הפנים בעת המלחמה".

עוד נכתב כי "בקשת היועצת המשפטית לממשלה לפטר שר בכיר בממשלה שלא נפתחה כנגדו אפילו חקירה פלילית - חותרת תחת יסודות הדמוקרטיה, מנפצת את עקרון הפרדת הרשויות ומנוגדת לחוק יסוד הממשלה".

בלשכה הדגישו כי "כפי שהודיע ראש הממשלה כבר לפני מספר שבועות, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ימשיך לכהן בתפקידו".

על פי המסמך שהגישה הבוקר בהרב מיארה, נטען כי התנהלותו של השר מאז כניסתו לתפקיד פוגעת באופן חמור בעצמאות משטרת ישראל ובאופייה כגוף מקצועי וא-פוליטי.

העתירות מבקשות מבג"ץ להורות לראש הממשלה להפעיל את סמכותו ולהעביר את בן גביר מתפקידו, זאת בטענה כי השר חורג מסמכותו ומנסה להשפיע על פעילותה המבצעית של המשטרה.

במסמך נטען כי במהלך כהונתו התערב השר במספר מקרים בהחלטות אופרטיביות של המשטרה, התבטא בנוגע לחקירות פליליות ולפעילות גורמי אכיפה, וכן הביע ביקורת על החלטות שיפוטיות באופן שעלול להשפיע על עבודת גורמי אכיפת החוק.

עוד צוין כי סמכויותיו הנרחבות בתחום המינויים במשטרה עלולות ליצור לחץ על קציני הארגון ולהשפיע על שיקול הדעת המקצועי שלהם.

עוד נכתב כי למשטרה סמכויות רחבות הפוגעות לעיתים בזכויות יסוד של אזרחים, ולכן חיוני שתפעל באופן עצמאי וללא השפעה פוליטית. לפי עמדת היועמ"שית, פגיעה בעקרון זה עלולה לערער את יסודות המשטר הדמוקרטי ואת אמון הציבור במערכת אכיפת החוק.

בכתב התשובה הודגש כי האחריות להבטחת עצמאות המשטרה מוטלת גם על הממשלה ועל ראש הממשלה, שבידו הסמכות להעביר שר מתפקידו במקרים חריגים.

"שתיקתו של נתניהו היא לבדה אומרת דרשני ומנוגדת לחובתו הכללית בדין לפעול במהירות ובהגינות, ואף סותרת את המתווה שהוסכם עליו במסמך העקרונות, לנמק 'בהתאם לדין' כל החלטה הדוחה המלצות מקצועיות בדבר מינויים", כתבה.

היועצת ציינה כי אם ראש הממשלה לא יציג נימוקים משמעותיים לשינוי המצב, יש מקום לשקול הוצאת צו שימנע את המשך כהונתו של בן גביר בתפקיד השר לביטחון לאומי.

הדיון בעתירות צפוי להתקיים בבית המשפט העליון בפני הרכב מורחב של שופטים, בשל המשמעות החוקתית והציבורית של הסוגיה.