גורמי אופוזיציה באיראן מדווחים כי שידורי הטלוויזיה הממלכתית במדינה נפרצו הערב (ראשון) למשך מספר דקות.

על פי הדיווחים, שודר במהלך הפריצה מסר מוקלט מרזא פהלווי, בנו של השאה האיראני המודח, בצירוף קריאות לעידוד חידוש המחאה נגד המשטר.

במהלך השידור הוקרנו סיסמאות ובהן: "המהפכה הלאומית של האיראנים" ו"העם איראן, המשיכו במאבק - החירות קרובה יותר מאי פעם".

לצד הקריאה לציבור, שודר גם מסר ישיר לכוחות הביטחון של המשטר: "אל תפנו את נשקכם אל העם. הצטרפו לעם למען חירות איראן".

במסר המיוחס לרזא פהלווי נאמר: "יש לכם הזדמנות לבחור - לעמוד לצד העם, להיות בלב העם ולסייע לו, או לבחור בשותפות עם רוצחי העם. אל תיקחו על עצמכם את חרפת עבדות העם".

פהלווי הוסיף ופנה ישירות לאנשי הצבא: "אתם הצבא הלאומי של איראן, לא הצבא של הרפובליקה האיסלאמית. חובתכם להגן על חייכם ועל חיי בני עמכם".