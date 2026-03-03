ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפעולה הצבאית שביצעה ישראל באיראן בראיון עם מגיש פוקס ניוז שון האניטי, ששודר הלילה (שלישי).

במהלך הראיון, אמר נתניהו כי הסיבה לפעולה הצבאית הייתה הצורך לפעול מיידית לאחר שמדובר בפעולות שהיו עלולות לאיים על ביטחון ארה"ב וישראל.

"הסיבה שהיינו חייבים לפעול עכשיו היא משום שאחרי שפגענו באתרי הגרעין שלהם ובתוכנית הטילים הבליסטיים שלהם, היית חושב שהם למדו את הלקח. אבל הם לא למדו, כי הם פאנאטיים לחלוטין לגבי זה, לגבי המטרה להשמיד את אמריקה", אמר נתניהו.

בהמשך, ציין נתניהו כי האיראנים התחילו לבנות אתרים חדשים, כולל בונקרים תת-קרקעיים, אשר שילבו את תוכניות הטילים הבליסטיים ואת תוכנית פצצת האטום.

"הם התחילו לבנות אתרים חדשים, מקומות חדשים, בונקרים תת-קרקעיים, שיכללו את תוכנית הטילים הבליסטיים שלהם ואת תוכנית פצצת האטום שלהם בתוך חודשים. אם לא הייתה ננקטת פעולה עכשיו, לא הייתה ננקטת פעולה בעתיד. ואז הם יכלו לתקוף את אמריקה, הם יכלו לסחוט את אמריקה, הם יכלו לאיים עלינו ולאיים על כל מי שבינינו", אמר.

"ולכן היה צורך לפעול, והיה צורך בנשיא נחוש כמו דונלד טראמפ לעשות את המעשה", אמר ראש הממשלה.

נתניהו סיפר על הפגישה שקיים עם טראמפ עוד לפני בחירתו מחדש לנשיאות: "פגשתי את טראמפ במאר-א-לאגו ממש לפני שנבחר מחדש. הדבר הראשון שהוא אמר לי הוא שאנחנו חייבים למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. פשוט כך. הוא אמר את זה כי הוא ראה שמדובר בסכנה ברורה לביטחון של ארצות הברית".

הוא הדגיש כי "זו עומדת להיות פעולה מהירה והחלטית. אנחנו לא עומדים לנהל מלחמה אין-סופית".

בתשובה לשאלה על שינוי משטר אפשרי באיראן, נתניהו הדגיש כי "בסופו של דבר שינוי המשטר תלוי בעם האיראני. ישראל ארה"ב מייצרות את התנאים עבורם לעשות זאת".

נתניהו העריך כי שלום בין ישראל לסעודיה יתאפשר בזכות המלחמה באיראן. לדבריו, "אני חושב שזה יביא לערב הסעודית הרבה תועלת. אני חושב שכל המדינות סביב איראן מאוימות על ידי איראן". הוא העריך כי שלום בין ישראל לערב הסעודית הוא "אפשרי מאוד וכנראה קרוב".