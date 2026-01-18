בעקבות העלייה החדה באנטישמיות בבריטניה מאז מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, ממשל טראמפ בוחן אפשרות להציע מקלט מדיני ליהודים מהמדינה, כך דווח הערב (ראשון) בעיתון הבריטי הטלגרף.

את היוזמה מוביל עורך דינו האישי של טראמפ, רוברט גרסון, יליד מנצ'סטר, אשר עבר להתגורר בארצות הברית בשנת 2008.

לדבריו, הפיגוע שהתרחש ביום כיפור האחרון בבית כנסת במנצ'סטר, לצד התחזקות נרחבת של גילויי אנטישמיות ברחבי המדינה, הובילו אותו לקדם את הרעיון מול גורמים במשרד החוץ האמריקני.

"בריטניה אינה עוד מקום בטוח ליהודים", אמר גרסון, שטען כי אינו רואה "שום עתיד" לקהילה היהודית בממלכה המאוחדת.

עוד האשים את ראש הממשלה קיר סטארמר באחריות להתפשטות האנטישמיות, שלדבריו הפכה לחלק בלתי נפרד מהמרחב הציבורי.

גרסון הסביר כי היוזמה משתלמת גם מבחינה אמריקנית: "מדובר בקהילה משכילה מאוד, דוברת אנגלית כשפת אם, ואין בה שיעור גבוה של עבריינות". הוא תקף בחריפות את רשויות האכיפה והתביעה בבריטניה, על כך שלדבריו לא פעלו נגד מפגינים שביטאו הסתה חמורה לאחר מתקפת חמאס.

על פי הדיווח, היוזמה מצויה בשלב ראשוני של בדיקה, ועד כה לא התקבלה החלטה רשמית.