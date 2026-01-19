האב שכול איציק בונצל נשא הבוקר (שני) דברים חריפים בוועדת החוקה של הכנסת במסגרת דיון על קידום הקמת ועדת חקירה ממלכתית-לאומית לאירועי ה־7 באוקטובר של ח"כ קלנר.

"אני מסתכל לכם בעיניים ואומר את מה שכל בר דעת בישראל יודע: אין הורה שכול, אין אח שכול, אין יתום ואין אלמנה שלא רוצים להגיע לחקר האמת המוחלטת של מחדל ה-7 באוקטובר", אמר בתחילת דבריו. "מי שמעז לטעון אחרת - משקר". הוא הוסיף כי הטענה שלפיה המשפחות מבקשות טיוח פוגעת בזכר הנופלים.

בהמשך תקף את החלטת סיעות באופוזיציה להחרים את הדיון: "חברי האופוזיציה מהשמאל בחרו להחרים את הדיון. אני שואל אתכם, חברי הכנסת המנותקים: את מי אתם מחרימים? אתם לא מחרימים את הממשלה, אתם מחרימים את הבנים והבנות הקדושים שלנו".

הוא לא חסך ביקורת גם מהמערכת הפוליטית בכללותה: "בעוד כמה חודשים, רובכם תהיו היסטוריה. תראו את הכנסת מהמסך בבית ותמשיכו בחייכם הנוחים. אבל אנחנו? אנחנו נישאר עם האובדן, עם הריקנות ששורפת את הנשמה בכל בוקר מחדש". הוא הגדיר את החרמת הדיון כמעשה שאינו מחאה פוליטית אלא בגידה במשפחות ובנופלים.

בהתייחסות למערכת המשפט ולנשיא יצחק עמית, קרא להימנע ממעורבות בהקמת הוועדה: "לא ייתכן ולא יעלה על הדעת שאדם אחד שנוי במחלוקת עמוקה, שעומד בראש מערכת שגם היא - כן, גם היא - צריכה להיחקר עד היסוד, יהיה זה שירכיב את הוועדה".

את דבריו חתם בקריאה לאחדות: "הבה נקים ועדה שוויונית. אתם תביאו את מי שאתם סומכים עליו, אנחנו נביא את מי שאנחנו מאמינים בו. שלכל משפחה יהיה ייצוג, שתהיה שקיפות מלאה, ושהאמת תצא לאור ללא מורא וללא משוא פנים".