תיעוד מפעילות כוחות צה"ל במחנות הפליטים דובר צה"ל

צה"ל פרסם את תמונת המצב לשנת 2025 בגזרת יהודה ושומרון, ולמרות נתונים כלליים המעידים על ירידה חדה בטרור - בצה"ל מזהים עלייה מחודשת בפיגועי אבנים ובקבוקי תבערה החל מחודש אוקטובר.

לפי הדו"ח, בשנת 2025 נרשמה ירידה של 78% באירועי הטרור לעומת השנה הקודמת, ובפרט ירידה של 86% בטרור שבוצע באמצעות נשק חם.

גם באירועי אבנים ובקת"בים נרשמה ירידה של 17% ביחס ל-2024, אך בחודשים האחרונים של השנה ניכרת עלייה בהיקפם.

לצד זאת, נרשמה עלייה של 25% במספר מעצרי מבוקשים, כ-3,500 מעצרים, ונתפסו מעל ל-1,370 אמצעי לחימה, לצד החרמה של 17 מיליון ש"ח מכספי טרור.

צה"ל דיווח גם על ניטור 47 צירים במחנות פליטים וציין את הפעולה הרציפה במחנות בצפון השומרון כמוקד לפעילות התקפית יזומה לאורך השנה.

במרחב התפר דווח על ירידה של יותר משליש במספר החציות הבלתי חוקיות לעומת השנים הקודמות. בשנת 2025 זוהו 7,680 חציות לעומת 12,400 בשנת 2024.

עם זאת, בתחום הפשיעה הלאומנית חלה עלייה של 27% לעומת השנה הקודמת, עם 870 אירועים בשנת 2025, לעומת 682 ב-2024. הדו"ח מציין גם עלייה ניכרת בחומרת האירועים, כש-120 מהם סווגו כחמורים, לעומת 83 בלבד בשנת 2024.

בין הצעדים שננקטו: הקמת צוות משולב עם שב"כ, מג"ב ומשטרה, שימוש באמצעים כמו חילוט רכבים ואיזוק אלקטרוני - לצורך הגברת ההרתעה והעמדה לדין של פורעים.

