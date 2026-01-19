ליה ציפורה גולבנציץ ז"ל בת שלושה חודשים וחצי ואהרן כץ ז"ל בן ארבעה חודשים הם התינוקות שנספו בצהריים (שני) באסון הכבד במעון בירושלים.

גופותיהם פונו לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר שם מעריכים כי התינוקות מתו כתוצאה מהתייבשות שנבעה מחום גבוה של מזגן שהופעל לעברם.

אימה של ליה, ברכה, העלתה סטטוס לרשת בו כתבה: "ליה שלי תודה שהיית שלי נשמתך תהיה בתוכי לנצח. ברוך דיין האמת".

אהרון כץ ז"ל נכנס היום לראשונה למעון. אימו הביאה אותו למקום הבוקר ולא שיערה את גודל האסון שיפקוד אותה.

דודו של אהרון כתב: "חני, אחותי, עזבה את כל עולם הפקות האופנה כדי להיות עם ארי שלה. היום, באופן חד-פעמי מאז שנולד, היא השאירה אותו לכמה שעות בלבד אצל מטפלת אימהית שהכירה אישית וסמכה עליה. ומה שקרה - קרה. איננו יודעים חשבונות שמים. הלוואי שהקב"ה ינחם אותה, כמו שרק אבא אוהב יכול לנחם את בתו. חשוב לי לציין שאת הילדים הגדולים שלה היא שלחה לאותה גננת. ואין מסורה ואימהית יותר ממנה".

בתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בירושלים הודיעו כי הוחלט להשאיר את התינוקות שפונו מזירת האסון להשגחה במהלך הלילה. ההחלטה התקבלה, למרות שבבדיקת רעלים בדם שנערכה להם, לא נמצאו סימנים המעידים על הרעלה.

תינוק תועד מתחת לאסלה ללא קרדיט

תיעוד שפורסם היום מתוך המעון שבו נהרגו שני תינוקות בני ארבעה חודשים בירושלים חושף תנאים ירודים, שהעלו שאלות קשות על סביבת השהייה במקום.

בתיעוד נראה תינוק ישן על מזרן קטן המונח מתחת לאסלת שירותים, ללא מרחב או סביבה מתאימה לשהיית פעוטות.

בתיעוד נוסף, שפורסם בחדשות 13, נראים חדרים מלאים בעגלות תינוק, חלקן צמודות זו לזו ומונחות בצפיפות רבה.

הצצה למעון בו אירע האסון חדשות 13

במשטרה נבדק חשד לרשלנות חמורה מצד גננות שפעלו במקום, במעון שהופעל ללא רישיון ובניגוד לחוק. שלוש נשות צוות עוכבו לחקירה, והחקירה נמשכת.