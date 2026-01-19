תינוק תועד מתחת לאסלה ללא קרדיט

תיעוד שפורסם היום מתוך המעון שבו נהרגו שני תינוקות בני ארבעה חודשים בירושלים חושף תנאים ירודים, שהעלו שאלות קשות על סביבת השהייה במקום.

בתיעוד נראה תינוק ישן על מזרן קטן המונח מתחת לאסלת שירותים, ללא מרחב או סביבה מתאימה לשהיית פעוטות.

בתיעוד נוסף, שפורסם בחדשות 13, נראים חדרים מלאים בעגלות תינוק, חלקן צמודות זו לזו ומונחות בצפיפות רבה.

במשטרה נבדק חשד לרשלנות חמורה מצד גננות שפעלו במקום, במעון שהופעל ללא רישיון ובניגוד לחוק. שלוש נשות צוות עוכבו לחקירה, והחקירה נמשכת.

הצצה למעון בו אירע האסון חדשות 13

משרד החינוך מסר: "מדובר באירוע חמור ומצער ביותר המצוי בבדיקה. על פי המידע הראשוני מדובר במסגרת פרטית שפעלה ללא רישיון הפעלה כנדרש בחוק. המשרד נמצא בקשר עם הגורמים הרלוונטיים וממשיך לאסוף ולבחון את פרטי האירוע. מטבע הדברים, בשלב זה לא ניתן להרחיב מעבר לכך".

שר החינוך יואב קיש הוסיף: "הלב נשבר לנוכח האסון הקשה בירושלים. ‏תינוקות חסרי ישע שילמו בחייהם במסגרת פרטית שפעלה ללא רישיון וללא פיקוח, בניגוד לחוק".

עוד הוסיף: "‏בעקבות האירוע הטראגי הנחיתי את מנכ"ל המשרד להקים צוות בין משרדי, בשיתוף המשטרה, שלטון המקומי, פרקליטות וגורמים נוספים, לגיבוש תוכנית מערכתית לאיתור, אכיפה וסגירה של מסגרות פרטיות הפועלות בניגוד כחוק".

53 פונו לבתי החולים כשהם עם בעיות נשימה לאחר שככל הנראה חומר כימי נפלט מאמצעי חימום בגן פרטי בירושלים.

מכבאות והצלה נמסר כי הגן ממוקם במתחם גנים פרטיים לא חוקיים בבניין ברחוב המ"ג שבשכונת רוממה. "התינוק הצעיר שהה בפעוטון לראשונה. השניים ישנו בחדר שינה נפרד בזמן האירוע", נמסר מכבאות והצלה.

מפקד מחוז ירושלים, טפסר שמוליק פרידמן, הורה על הקמת צוות חירום מיוחד לבחינת נסיבות האירוע החריג. נציין כי פחמן חד חמצני הוא גז רעיל ללא צבע וללא ריח שעלול להיות מסוכן, בעיקר במקום שאינו מאוורר.

המשטרה עיכבה לחקירה שלוש מהמטפלות במתחם גני הילדים. גורמים במשרד החינוך מסרו כי "המעון לא מוכר לנו ומעולם לא הוענק לו רישיון".