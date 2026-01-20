הקומיקאי גיא הוכמן התייחס היום (שלישי) לעיכוב החריג שעבר בנמל התעופה בטורונטו עם נחיתתו לקראת הופעתו בפני הקהילה היהודית בעיר.

הוא עוכב במשך כשש שעות לחקירה בנמל התעופה על רקע תלונה שהוגשה נגדו על ידי קרן הינד רג'אב - ארגון פרו פלסטיני, הפועל להגיש ברחבי העולם תלונות משפטיות נגד אזרחים ישראלים שלקחו חלק בלחימה ברצועת עזה.

בתום שעות החקירה, שוחרר הוכמן ממעצרו, לאחר התערבות מצד שר החוץ גדעון סער והקונסול הישראלי בטורונטו.

הוכמן כתב: "הם ניסו למנוע ממני להיכנס לקנדה, אבל אחרי 6 שעות עיכוב, נכנסתי. הם ניסו למנוע ממני להופיע מול הקהילה הישראלית, הופעתי. ובזמן שהם המשיכו לצעוק לעצמם 'פרי פלסטיין' במינוס 10 מעלות, אנחנו התחממנו מצחוק 400 ישראלים בפנים. ככה מרגיש ניצחון".

הוכמן שהה בימים האחרונים בכנס יהודים בפלורידה ומשם טס לקנדה. כבר בימים האחרונים נשמעו איומים מצד גורמים אנטישמיים בקנדה כי יפעלו נגד הקומיקאי הישראלי.