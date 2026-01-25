הקומיקאי גיא הוכמן לא נשבר מביטול הופעתו בלוס אנג'לס והעדיף לחגוג את מוצאי השבת עם חסידי חב"ד במרכז החסידות ב-770 בניו יורק.

"האפטר פרטי הכי טוב לנשמה אחרי הופעה באמריקה", כתב הוכמן.

הופעתו של הוכמן, שהייתה אמורה להתקיים ביום שני הקרוב בבוורלי הילס שבלוס אנג'לס, בוטלה בעקבות מחאה פרו-פלסטינית.

בהודעה רשמית שפרסם תיאטרון Fine Arts שבו היה אמור להיערך המופע נמסר: "ביום רביעי האחרון התחלנו לקבל תלונות על המופע של גיא הוכמן. ערכנו בדיקה ברשתות ולא הצלחנו למצוא הוכחות להאשמות נגדו".

בהמשך נכתב כי הוכמן קיבל הזדמנות "להפריך את ההאשמות" ולפרסם הצהרה כי אינו תומך במה שהגדירו פרו פלסטינים "רצח עם, אונס, הרעבה ועינויים של אזרחים פלסטינים". הקומיקאי סירב לבקשה המופכת והתיאטרון החליט לבטל את המופע.

ארגונים יהודיים מתחו ביקורת על הדרישה לפרסם גינוי פומבי, וטענו כי מדובר ב"מבחן מוסרי" שלא מוטל על אומנים אחרים. בעקבות הגינויים והזעם בקהילה היהודית בלוס אנג'לס, פרסם מנהל התיאטרון הודעת התנצלות: "אני רוצה להתנצל, במיוחד בפני הקהילה היהודית, על ההצהרה שלי ועל האופן שבו טופלה הסיטואציה. אני מבין שההחלטה שלי גרמה לפגיעה באנשים רבים בקהילה ואני לוקח על כך אחריות".

מארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית IAC נמסר כי הארגון מצא להוכמן מקום הופעה חלופי ושבעקבות מאות פניות שהוביל הארגון, בעל התאטרון פרסם הודעת התנצלות.

גיא הוכמן עצמו מסר ל"הוליווד ריפורטר" כי הוא מסרב להזמנה לחזור ולהופיע בתיאטרון. "זה היה מבחן נאמנות. אני מעדיף את העם שלי על פני הקריירה שלי ולעולם לא אגיד דברים לא נכונים על העם שלי". זו ההופעה השנייה של הוכמן שמבוטלת בגלל פעילות פרו-פלסטינית לאחר שהפגנה אנטי-ישראלית חסמה את הכניסה להופעתו בניו יורק שהתבטלה.